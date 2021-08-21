Время для привлечения денег: волшебный ритуал перед полнолунием 22 августа

Астролог Елена Мун рассказала, как привлечь финансы в свою жизнь.

В воскресенье, 22 августа, ожидается самое необычное полнолуние, а именно Голубая Луна. Свое название спутник Земли получил вовсе не из-за окраса, а благодаря английской поговорке Once in a Blue Moon, что в переводе означает "Однажды при голубой луне".

Астрологи рекомендуют не упускать свой шанс осуществить определенные ритуалы в этот волшебный период. Так, астролог и энергопрактик Елена Мун на своей странице в Инстаграме поделилась с подписчиками ритуалом по привлечению денег, который нужно сделать перед полнолунием с 21 на 22 августа.

Накануне ночи полнолуния перед отходом ко сну нужно взять в ладони банкноту (лучше крупным номиналом в своей валюте), и произнести над ней следующие слова:

"Как Луна полна висит,

Так и деньга ко мне мчит!

А кошель мой все вместит!

Слово мое крепко!

Истинно!"

На ночь положите купюру на окно, а утром уберите в кошелек и не тратьте целый месяц. После этого купюру уже можно пускать в расход.

"Чувствуется приток энергии, складываются ситуации так, что деньги идут из разных, неожиданных источников", — отмечает астролог.

Добавим, что предыдущая Голубая Луна была в ночь на Хэллоуин в прошлом году. В следующий раз такое редкое явление можно ждать только в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах.