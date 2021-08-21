Час для залучення грошей: магічний обряд перед повним місяцем 22 серпня
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Астролог Олена Мун розповіла, як залучити фінанси в своє життя.
У неділю, 22 серпня, очікується найдивніший повний місяць, а саме Блакитний Місяць. Свою назву супутник Землі отримав зовсім не через забарвлення, а завдяки англійській приказці Once in a Blue Moon, що в перекладі означає "Одного разу при блакитному місяці".
Астрологи рекомендують не упускати свій шанс здійснити певні ритуали в цей чарівний період. Так, астролог і енергопрактик Олена Мун на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася з підписниками ритуалом по залученню грошей, який потрібно зробити перед повним місяцем з 21 на 22 серпня.
Напередодні ночі повного місяця перед відходом до сну потрібно взяти в долоні банкноту (краще великим номіналом в своїй валюті), і вимовити над нею наступні слова:
"Як Місяць повна висить,
Так і гріш до мене мчить!
А капшук мій все вмістить!
Слово моє міцне!
Істинно! "
На ніч покладіть купюру на вікно, а вранці приберіть в гаманець і не витрачайте цілий місяць. Після цього купюру вже можна пускати в розхід.
"Відчувається приплив енергії, складаються ситуації так, що гроші йдуть з різних, несподіваних джерел", — зазначає астролог.
Додамо, що попередній Блакитний Місяць був в ніч на Хеллоуїн в минулому році. Наступного разу таке рідкісне явище можна чекати тільки в 2039, 2058, 2077 і 2096 роках.
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