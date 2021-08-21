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Час для залучення грошей: магічний обряд перед повним місяцем 22 серпня

Автор
Т. Кармазіна
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Час для залучення грошей: магічний обряд перед повним місяцем 22 серпня Новина оновлена 21 серпня 2021, 14:27
Повний місяць

Астролог Олена Мун розповіла, як залучити фінанси в своє життя.

У неділю, 22 серпня, очікується найдивніший повний місяць, а саме Блакитний Місяць. Свою назву супутник Землі отримав зовсім не через забарвлення, а завдяки англійській приказці Once in a Blue Moon, що в перекладі означає "Одного разу при блакитному місяці".

Астрологи рекомендують не упускати свій шанс здійснити певні ритуали в цей чарівний період. Так, астролог і енергопрактик Олена Мун на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася з підписниками ритуалом по залученню грошей, який потрібно зробити перед повним місяцем з 21 на 22 серпня.

Напередодні ночі повного місяця перед відходом до сну потрібно взяти в долоні банкноту (краще великим номіналом в своїй валюті), і вимовити над нею наступні слова:

"Як Місяць повна висить,

Так і гріш до мене мчить!

А капшук мій все вмістить!

Слово моє міцне!

Істинно! "

На ніч покладіть купюру на вікно, а вранці приберіть в гаманець і не витрачайте цілий місяць. Після цього купюру вже можна пускати в розхід.

"Відчувається приплив енергії, складаються ситуації так, що гроші йдуть з різних, несподіваних джерел", — зазначає астролог.

Додамо, що попередній Блакитний Місяць був в ніч на Хеллоуїн в минулому році. Наступного разу таке рідкісне явище можна чекати тільки в 2039, 2058, 2077 і 2096 роках.

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