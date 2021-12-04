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Гороскоп на 4 декабря: Львам стоит быть более сдержанными, а Стрельцам можно отправляться по магазинам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 4 декабря
Гороскоп на 4 декабря

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не планируйте на эту субботу много планов, лучше посвятите этот день своему любимому человеку. Устройте романтическое свидание, и не забудьте о сюрпризах. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня отличный день, чтобы выбраться со своими друзьями за город, если конечно же погода будет позволять. Если вдруг дождь или снег помешает, то устройте посиделки у кого-то дома.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если вы давно хотели как-то изменить свою жизнь, но не знали с чего начать, начните с сегодняшнего утра. Не беритесь за грандиозные перемены, а начните с малого: начните делать зарядку или откажитесь от вредных привычек. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды советуют сократить контакты с окружающими и по возможности провести этот день наедине с собой. Уделите время сегодня себе и только себе. 

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь сегодня быть более сдержанными и не обижайте окружающих своей критикой, особенно во время общения с противоположным полом. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Посвятите этот день целиком и полностью своему отдыху. Встретьтесь с друзьями, с которыми вы давно не виделись. И конечно же не забудьте о своей второй половинке.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня нежелательно совершать крупные покупки и давать взаймы. Поэтому шопинг сегодня желательно отложить. 

 Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня можно позволить себе полениться: поваляйтесь в постели и займитесь ничегонеделаньем. А вечером, чтобы избежать готовки, отправьтесь в гости.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Найдите время для себя — обновите гардероб, поухаживайте за внешностью, подумайте об укреплении иммунитета.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды разрешают вам сегодня побыть эгоистами и посвятить время себе и тем делам, которые нравятся только вам. Отдых от людей пойдет на пользу вашему самочувствию.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам необходимо уделить время восстановлению своего душевного равновесия. В этом вам помогут прогулки и путешествия. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе и не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия.

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