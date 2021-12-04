Гороскоп на 4 грудня: Левам варто бути стриманішими, а Стрільцям можна вирушати магазинами

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не плануйте цієї суботи багато планів, краще присвятіть цей день своїй коханій людині. Влаштуйте романтичне побачення, і не забудьте про сюрпризи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні чудовий день, щоб вибратися зі своїми друзями за місто, якщо звичайно погода буде дозволяти. Якщо раптом дощ чи сніг завадить, то влаштуйте посиденьки у когось вдома.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо ви давно хотіли якось змінити своє життя, але не знали з чого почати, почніть із сьогоднішнього ранку. Не беріться за грандіозні зміни, а почніть з малого: почніть робити зарядку або відмовтеся від шкідливих звичок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки радять скоротити контакти з оточуючими та по можливості провести цей день наодинці із собою. Приділіть час сьогодні собі та тільки собі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся сьогодні бути більш стриманими та не ображайте оточуючих своєю критикою, особливо під час спілкування із протилежною статтю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Присвятіть цей день цілком та повністю своєму відпочинку. Зустріньтеся з друзями, з якими ви давно не бачилися. І звичайно ж не забудьте про свою другу половинку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні небажано робити великі покупки та давати у борг. Тож шопінг сьогодні бажано відкласти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні можна дозволити собі полінуватися: поваляйтеся в ліжку і займіться байдикуванням. А ввечері, щоб уникнути приготування, вирушайте в гості.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Знайдіть час для себе — оновіть гардероб, доглядайте за зовнішністю, подумайте про зміцнення імунітету.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки дозволяють вам сьогодні побути егоїстами та присвятити час собі та тим справам, які подобаються лише вам. Відпочинок від людей піде на користь вашому здоров’ю.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам необхідно приділити час відновленню своєї душевної рівноваги. У цьому вам допоможуть прогулянки та подорожі. Зміна ситуації піде вам на користь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся частіше бувати на свіжому повітрі та не відмовляйтеся від запрошень на розважальні заходи.