Гороскоп на 5 декабря: Водолеи могут взболтнуть лишнее, а Тельцы - испугаться перемен
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам сегодня стоит уделить внимание своим близким людям, сделать им приятный сюрприз. Они отплатят вам тем же в будущем.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Некоторые изменения в жизни вас могут немного напугать. Чтобы справиться с волнением, стоит сегодня обратиться к собственной интуиции, которая поможет принят правильно решение в сложившейся ситуации.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Старайтесь, чтобы конфликты с другими людьми не переросли в что-то худшее. Считать себя во всем правым будет ошибкой.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эксперты рекомендуют пересмотреть свои взгляды на жизнь, особенно касательно работы. Стоит взвесить все "за" и "против", чтобы принять верное решение касательно будущих перспектив.
Лев (23 июля — 23 августа)
Идеальный день, чтобы набраться сил и восстановить энергетику в домашних стенах. Вторую половину дня можно провести в кругу близких людей и друзей.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам звезды советуют быть активнее в это воскресенье. А вот бояться накоплений дел не стоит — в большинстве ситуаций поможет взаимовыручка и собственный опыт.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Удачное время для финансовой сферы. Возможности, которые сегодня предоставляют вам звезды, упускать нельзя.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В вопросах любовных на выручку придет собственное чутье. В деловой сфере можно будет поступиться принципами, чтобы достичь лучших результатов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Будьте предельно осторожными в амурной сфере. В такие дни открываются не самые приятные тайны.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Прекрасный день для новых знакомств, амурных дел. Первую половину дня стоит посвятить творчеству, а вечером можно устроить любимому человеку романтический ужин.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Ночные светила и планеты рекомендуют Водолеям в этот день быть сдержаннее в словах и действиях, чтобы не ухудшить ситуацию с окружающими. Импульсивные поступки не принесут хороших результатов.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Некоторые события в вашей жизни изменить невозможно. Сегодня такой день, когда не стоит задаваться вопросом "почему?" и "за что?". В любом случае, дела бросать на самотек не желательно.
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