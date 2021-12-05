Гороскоп на 5 декабря: Водолеи могут взболтнуть лишнее, а Тельцы - испугаться перемен

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня стоит уделить внимание своим близким людям, сделать им приятный сюрприз. Они отплатят вам тем же в будущем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Некоторые изменения в жизни вас могут немного напугать. Чтобы справиться с волнением, стоит сегодня обратиться к собственной интуиции, которая поможет принят правильно решение в сложившейся ситуации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь, чтобы конфликты с другими людьми не переросли в что-то худшее. Считать себя во всем правым будет ошибкой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эксперты рекомендуют пересмотреть свои взгляды на жизнь, особенно касательно работы. Стоит взвесить все "за" и "против", чтобы принять верное решение касательно будущих перспектив.

Лев (23 июля — 23 августа)

Идеальный день, чтобы набраться сил и восстановить энергетику в домашних стенах. Вторую половину дня можно провести в кругу близких людей и друзей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам звезды советуют быть активнее в это воскресенье. А вот бояться накоплений дел не стоит — в большинстве ситуаций поможет взаимовыручка и собственный опыт.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачное время для финансовой сферы. Возможности, которые сегодня предоставляют вам звезды, упускать нельзя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В вопросах любовных на выручку придет собственное чутье. В деловой сфере можно будет поступиться принципами, чтобы достичь лучших результатов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте предельно осторожными в амурной сфере. В такие дни открываются не самые приятные тайны.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Прекрасный день для новых знакомств, амурных дел. Первую половину дня стоит посвятить творчеству, а вечером можно устроить любимому человеку романтический ужин.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила и планеты рекомендуют Водолеям в этот день быть сдержаннее в словах и действиях, чтобы не ухудшить ситуацию с окружающими. Импульсивные поступки не принесут хороших результатов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Некоторые события в вашей жизни изменить невозможно. Сегодня такой день, когда не стоит задаваться вопросом "почему?" и "за что?". В любом случае, дела бросать на самотек не желательно.