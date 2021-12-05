Гороскоп на 5 грудня: Водолії можуть збовтнути зайве, а Тельці — злякатися змін

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні варто приділити увагу своїм близьким людям, зробити приємний сюрприз. Вони відплатять вам тим самим у майбутньому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Деякі зміни в житті можуть трохи налякати. Щоб впоратися з хвилюванням, варто сьогодні звернутися до власної інтуїції, яка допоможе прийняти правильне рішення в ситуації, що склалася.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся, щоб конфлікти з іншими людьми не переросли в щось гірше. Вважати себе у всьому правим буде помилкою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Експерти рекомендують переглянути свої погляди на життя, особливо щодо роботи. Варто зважити всі "за" та "проти", щоб прийняти правильне рішення щодо майбутніх перспектив.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ідеальний день, щоб набратися сил та відновити енергетику в домашніх стінах. Другу половину дня можна провести у колі близьких людей та друзів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам зірки радять бути активнішими цієї неділі. А ось боятись накопичень справ не варто — у більшості ситуацій допоможе взаємовиручка та власний досвід.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Успішний час для фінансової сфери. Можливості, які сьогодні надають вам зірки, не можна упускати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У питаннях любовних на допомогу прийде власне чуття. У діловій сфері можна буде поступитися принципами, щоб досягти кращих результатів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте дуже обережними в амурній сфері. У такі дні відкриваються не найприємніші таємниці.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Прекрасний день для нових знайомств, любовних справ. Першу половину дня варто присвятити творчості, а ввечері можна влаштувати коханій людині романтичну вечерю.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила та планети рекомендують Водоліям у цей день бути стриманішими у словах та діях, щоб не погіршити ситуацію з оточуючими. Імпульсивні вчинки не принесуть хороших результатів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Деякі події у вашому житті неможливо змінити. Сьогодні такий день, коли не варто запитувати "чому?" і "за що?". У будь-якому випадку, справи кидати на самоплив не бажано.