Букетов мало: самые расточительные девушки по знаку Зодиака

Представительницы этих знаков Зодиака больше всех любят дорогие подарки

Пока представительницы одних знаков Зодиака понемногу готовятся принимать предложения замуж от своих возлюбленных, многие девушки по прежнему остаются незамужними. А не от того ли, что их мужчины просто не успевают заработать на свадьбу?

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, девушкам каких знаков Зодиака в отношениях мало букетов и походов в кафе/рестораны. На них придется тратиться значительно больше.

Самые расточительные знаки Зодиака

Овен

Девушки-Овны чаще всего предпочитают тратиться на менее материальные вещи. Скорее всего избраннику Овнов придется много времени и денег тратить на путешествия или курсы медитаций и йоги. Мужчине повезет, если его девушке-Овну будет достаточно лишь походов в кино, театр или на выставку.

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Лев

На то она и львица, чтобы требовать для себя все только самое лучшее. Находясь в отношениях с девушкой этого знака Зодиака нужно быть готовым, что кошелек будет худеть, а экономия перейдет в разряд абстактного понятия. Однако, в вашем доме всегда будет себя красота и уют, что оправдывает все расходы.

Скорпион

Предсавительницы этого знака обладают безупречным вкусом, и именно он не позволит им экономить. Если речь идет о выборе мебели, то только самой удобной и роскошной, если выбор одежды, то только качественна, стильная и брендовая. Однако и тут есть свои "подвоные камни". Девушки Скорпионы настолько самостоятельны и независимы, что на все свои потребности могут заработать сами.

Также, "Телеграф" предлагает вам узнать, из девушек каких знаков Зодиака жены не получаются. Представительницы этих знаков — самолюбивы и тираничны.