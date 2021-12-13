Овны и Девы любят простую еду, а Близнецы – экзотику: какими блюдами удивить разные знаки Зодиака

Пока представители одних знаков готовы тратить кучу времени на приготовление кулинарных шедевров, другие – могут постоянно питаться одними бутербродами

Астрологи считают, что знак Зодиака влияет не только на характер человека, но и на его предпочтения в еде. Даже самые популярные блюда могут прийтись не по вкусу представителям определенных знаков.

В еде Овны отдают предпочтение блюдам, приготовление которых занимает минимум времени. Бутерброды с чаем, фрукты и йогурты – лучшая еда для них.

Тельцы любят вкусно поесть и готовы часами стоять у плиты, чтобы приготовить очередной кулинарный шедевр, правда страсть к готовке просыпается в них крайне редко. Больше всего представители этого знака любят выпечку.

Если вы хотите удивить Близнецов, приготовьте что-то необычное – экзотические блюда точно покорят их сердца.

Раки никогда не откажутся от рыбных блюд. Больше всего они любят соленую рыбу и морепродукты.

Львы, как и символ их знака, больше всего любят мясные блюда. Если вы хотите покорить представителя этого знака, угостите его хорошим стейком, который лучше изысканно подать на красивой тарелке.

Девам не нравится тратить много времени на готовку, поэтому они предпочитают простые блюда. Если представителям этого знака придется есть одно и то же каждый день, то это не сильно их огорчит.

Весы не могут устоять перед сладостями. Они готовы кушать пирожные, конфеты и печенье на завтрак, обед и ужин.

Скорпионы не переносят банальность и в еде предпочитают изысканные блюда.

В свою очередь Стрельцы любят, чтобы еда была вкусной и не дорогой. Они будут в восторге, если вы угостите их сыром или ветчиной.

Козероги любят кушать сезонные продукты и приготовленные из них блюда. При этом, лучше, если они будут приготовлены по проверенным временем рецептам.

Водолеи готовы постоянно кушать макароны в любом виде: с мясом, сыром, и любыми другими добавками.

Рыбы просто без ума от рыбных блюд. Если им предложить суши или стейк из кеты, то они готовы будут исполнить любое ваше желание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака с самым скверным характером.