Овни і Діви люблять просту їжу, а Близнюки — екзотику: якими стравами здивувати різні знаки Зодіаку

Поки представники одних знаків готові витрачати купу часу на приготування кулінарних шедеврів, інші можуть постійно харчуватися одними бутербродами.

Астрологи вважають, що знак Зодіаку впливає не лише на характер людини, а й на її уподобання в їжі. Навіть найпопулярніші страви можуть припасти не до смаку представникам певних знаків. Тому, якщо ви вирішили здивувати близьку людину смачною вечерею, спочатку вам слід поцікавитися, хто вона за знаком Зодіаку.

Коли мова заходить про їжу, то Овни віддають перевагу стравам, приготування яких займає мінімум часу. Бутерброди з чаєм, фрукти та йогурти – найкраща їжа для них.

Тільці люблять смачно поїсти і готові годинами стояти біля плити, щоб приготувати черговий кулінарний шедевр, правда, пристрасть до готування прокидається у них вкрай рідко. Найбільше представники цього знаку люблять випічку.

Якщо ви хочете здивувати Близнюків, приготуйте щось незвичайне — екзотичні страви точно підкорять їхні серця.

Раки ніколи не відмовляться від рибних страв. Найбільше вони люблять солону рибу та морепродукти.

Леви, як і символ їхнього знаку, найбільше люблять м’ясні страви. Якщо ви хочете підкорити представника цього знаку, почастуйте його стейком, який краще вишукано подати на гарній тарілці.

Дівам не подобається витрачати багато часу на готування, тому вони віддають перевагу простим стравам. Якщо представникам цього знака доведеться їсти те саме щодня, то це не сильно їх засмутить.

Терези не можуть встояти перед солодощами. Вони готові їсти тістечка, цукерки та печиво на сніданок, обід та вечерю.

Скорпіони не переносять банальність і в їжі віддають перевагу вишуканим стравам.

У свою чергу Стрільці люблять, щоб їжа була смачною та не дорогою. Вони будуть у захваті, якщо ви почастуєте їх сиром або шинкою.

Козероги люблять їсти сезонні продукти та приготовлені з них страви. При цьому краще, якщо вони будуть приготовлені за перевіреними часом рецептами.

Водолії готові постійно їсти макарони у будь-якому вигляді: з м’ясом, сиром та будь-якими іншими добавками.

Риби просто божеволіють від рибних страв. Якщо їм запропонувати суші або стейк з кети, то вони будуть готові виконати будь-яке ваше бажання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку з найгіршим характером.