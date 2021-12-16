Живут в сплошном бардаке: 3 знака Зодиака, которые не выносят уборку

Овнам, Девам и Весам трудно наводить порядок

Не всех людей можно назвать по-настоящему хозяйственными. А у некоторых даже клининговая компания не справится с беспорядком.

Астрологи уверены, что Овны, Девы и Весы не любят домашнюю нагрузку, поэтому уборка для них — катастрофа мирового масштаба. Об этом пишет Ukr.Media.

Овен

Представители этого знака Зодиака разводят в своем жилище немыслимый бардак. Им лучше пойти на интересные курсы, чем мыть посуду или аккуратно складывать в шкафу одежду. Овнам легче воспользоваться услугами клининговой компании, которые вымоют каждый сантиметр дома до блеска.

Дева

Несмотря на то, что сами люди данного знака предпочитают выглядеть стильно одетыми и ухоженными, они совсем не хотят держать в руках веник или тряпку. В их квартире господствует беспорядок, и Дев это не слишком смущают. А еще им сложно расставаться со старыми вещами.

Весы

Замыкают тройку Весы. Этот воздушный знак никогда не торопится наводить чистоту в своем доме. Он будет заниматься всем что угодно, но только не поддержанием порядка. Весы стирают вещи только тогда, когда уже нечего носить, но прекрасно ориентируются в хаосе, который и сами же создают.

Некоторые люди просто не созданы для уборки, другие же — для дружбы. Представительницы каких знаков Зодиака не ладят с другими женщинами — читайте в материале "Телеграфа".