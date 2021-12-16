Живуть у суцільному бардаку: 3 знаки Зодіаку, які не виносять прибирання

Овнам, Дівам і Терезам важко наводити порядок

Не всіх людей можна назвати по-справжньому хазяйновитими. А в деяких навіть клінінгова компанія не впорається з безладдям.

Астрологи впевнені, що Овни, Діви та Терези не люблять домашнє навантаження, тому прибирання для них — катастрофа світового масштабу. Про це пише Ukr. Media.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку розводять у своїй оселі немислимий бардак. Їм краще піти на цікаві курси, аніж мити посуд чи акуратно складати у шафі одяг. Овнам легше користуватися послугами клінінгової компанії, які вимиють кожен сантиметр будинку до блиску.

Діва

Попри те, що самі люди даного знаку вважають за краще виглядати стильно одягненими та доглянутими, вони зовсім не хочуть тримати в руках віник чи ганчірку. У їхній квартирі панує безлад, і Дів це не надто бентежить. А ще їм складно розлучатися зі старими речами.

Терези

Замикають трійку Терези. Цей повітряний знак ніколи не поспішає наводити чистоту у своїй оселі. Він займатиметься всім що завгодно, але не підтримкою порядку. Терези перуть речі тільки тоді, коли вже нічого носити, але чудово орієнтуються в хаосі, який і самі ж створюють.

Деякі люди просто не створені для прибирання, інші — для дружби. Представниці яких знаків Зодіаку не ладнають з іншими жінками — читайте у матеріалі "Телеграфа".