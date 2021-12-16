Рус

Живуть у суцільному бардаку: 3 знаки Зодіаку, які не виносять прибирання

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
85
Ці знаки Зодіаку спокійно сприймають безлад у будинку Новина оновлена 16 грудня 2021, 10:47
Ці знаки Зодіаку спокійно сприймають безлад у будинку

Овнам, Дівам і Терезам важко наводити порядок

Не всіх людей можна назвати по-справжньому хазяйновитими. А в деяких навіть клінінгова компанія не впорається з безладдям.

Астрологи впевнені, що Овни, Діви та Терези не люблять домашнє навантаження, тому прибирання для них — катастрофа світового масштабу. Про це пише Ukr. Media.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку розводять у своїй оселі немислимий бардак. Їм краще піти на цікаві курси, аніж мити посуд чи акуратно складати у шафі одяг. Овнам легше користуватися послугами клінінгової компанії, які вимиють кожен сантиметр будинку до блиску.

Діва

Попри те, що самі люди даного знаку вважають за краще виглядати стильно одягненими та доглянутими, вони зовсім не хочуть тримати в руках віник чи ганчірку. У їхній квартирі панує безлад, і Дів це не надто бентежить. А ще їм складно розлучатися зі старими речами.

Терези

Замикають трійку Терези. Цей повітряний знак ніколи не поспішає наводити чистоту у своїй оселі. Він займатиметься всім що завгодно, але не підтримкою порядку. Терези перуть речі тільки тоді, коли вже нічого носити, але чудово орієнтуються в хаосі, який і самі ж створюють.

Деякі люди просто не створені для прибирання, інші — для дружби. Представниці яких знаків Зодіаку не ладнають з іншими жінками — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
В Укренерго проблеми – на підприємстві знову мільярдні збитки
Економіка та Фінанси
Корупція, кредити та криза імені Ахметова — що спричинило мільярдні збитки держкомпанії "Укренерго"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Укренерго проблеми – на підприємстві знову мільярдні збитки
Корупція, кредити та криза імені Ахметова — що спричинило мільярдні збитки держкомпанії "Укренерго"
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко під час ефіру телеканалу
Порошенко влаштував скандал у прямому ефірі каналу "Рада" (відео)
Дата публікації
Категорія
В Україні за день летальних випадків коронавірусу - 355
Кількість хворих на COVID знову зростає — які регіони в ТОПі ризику
Дата публікації
Категорія
Випускники українського університету
Україна встановила абсолютний рекорд у рейтингу найкращих вишів у Східній Європі та Центральній Азії
Дата публікації
Категорія
Середній вік користувачів Pornhub – 37 років.
В Україні різко підскочив попит на "російське" порно (інфографіка від Pornhub)