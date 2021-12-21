Укр

День зимнего солнцестояния 21 декабря принесет проблемы трем знакам Зодиака

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тельцам и Близнецам стоит быть сегодня осторожнее
Тельцам и Близнецам стоит быть сегодня осторожнее

День зимнего солнцестояния — это то время когда звезды настойчиво рекомендуют больше слушать, чем говорить.

Во вторник, 21 декабря, пройдет самая длинная ночь в году и состоится День зимнего солнцестояния. Этот день считается особенным, и он способен значительно влиять на жизни людей в этот период. Если одних знаков Зодиака ждет большая удача и успех, но есть и представители зодиакального круга, которым 21 декабря будет нелегко.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Телец

21 декабря Тельцы будут слегка неорганизованны и забывчивы, что может привести к проблемам в общении с окружающими. Также, во время любого конфликта, даже если Тельцы в нем участвовать не будут, они могут "оказаться крайними". Чтобы избежать этих проблем, лучше всего избегать различных разбирательств, а во время общения старайтесь контролировать все, что вы говорите.  

Близнецы

В день зимнего солнцестояния Близнецы могут столкнуться с финансовыми проблемами: их кошелек может неожиданно "похудеть". Чтобы избежать денежных потерь лучше не рисковать и не участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Козерог

21 декабря Козерогу нужно быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего важного не упустить. Если реакция будет недостаточно быстрой, то Козероги могут потерять много "бонусов" и в рабочей сфере, и в личной жизни. Звезды советуют представителям знака встряхнуться и действовать активно весь день.

Ранее "Телеграф" писал, что три знака Зодиака в скором времени столкнутся со своим прошлым. К кому вернется бывшая любовь — читайте в нашем материале.

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп #День зимнего солнцестояния
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