Укр

Новый год будет крайне удачным: кто станет счастливчиком в 2022-м по славянскому календарю

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Славянский гороскоп на 2022 год Новость обновлена 29 декабря 2021, 22:23
Славянский гороскоп на 2022 год

Наступающий год подарит счастье сразу трем знакам

Хоть славянский гороскоп не такой популярный, как восточный, его считают не менее точным и интересным. Суть этого гороскопа в том, что у каждого года есть свой покровитель в виде животного. Согласно верованиям древних славян, 2022 году покровительствует Златорогий Тур — трудолюбивое существо, которое обещает щедро вознаградить знаки за старания и приложенные усилия. А вот некоторым знакам в новом году звезды обещают много счастья.

Как сообщает Cosmo, грядущий год для некоторых знаков славянского гороскопа будет очень счастливым.

Темный Сох

Под покровительством Темного Соха родились люди в 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах. Звезды говорят, что год для представителей этого знака сложиться крайне удачно, однако для этого необходимо упорно идти к своим целям. Полностью полагаться на счастливую звезду не стоит.

Жемчужная Щука

Щуки родились в 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 годах. Они отличаются спокойствием, поэтому в уходящем году, покровителем которого был Петух, у Щук могли возникать трудности. Зато в 2022 году славянский гороскоп обещает им счастливую и благополучную жизнь. Для этого нужны будут некоторые усилие, но они также будут щедро вознаграждены.

Свернувшийся Еж

Ежи по славянскому календарю родились в 1938, 1954, 1970, 1986, 2002 годах. Им 2022 год обещает счастливые перемены в личной жизни. С карьерой также все будет хорошо, хотя сильных высот без усердных усилий ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что четырем знакам Зодиака карты Таро обещают новую жизнь в 2022 году.

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