Новий рік буде вкрай вдалим: хто стане щасливчиком 2022-го за слов’янським календарем

Наступний рік подарує щастя одразу трьом знакам

Хоча слов’янський гороскоп не такий популярний, як східний, його вважають не менш точним та цікавим. Суть цього гороскопа в тому, що кожен рік має свого покровителя у вигляді тварини. Згідно з віруваннями стародавніх слов’ян, 2022 рік пройде під заступництвом Золоторогого Тура — працелюбної істоти, яка обіцяє щедро винагородити знаки за старання та докладені зусилля. А ось деяким знакам у новому році зірки обіцяють багато щастя.

Як повідомляє Cosmo, наступний рік для деяких знаків слов'янського гороскопа буде дуже щасливим.

Темний Сох

Під заступництвом Темного Соха народилися люди у 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 роках. Зірки кажуть, що рік для представників цього знака скластися вкрай вдало, проте для цього необхідно йти до своїх цілей. Цілком покладатися на щасливу зірку не варто.

Перлинна Щука

Щуки народилися у 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 роках. Вони відрізняються спокоєм, тому у 2021 році, покровителем якого був Півень, у Щук могли виникати труднощі. Натомість у 2022 році слов’янський гороскоп обіцяє їм щасливе та благополучне життя. Для цього потрібні будуть деякі зусилля, але вони також будуть щедро винагороджені.

Їжак

Їжаки за слов’янським календарем народилися у 1938, 1954, 1970, 1986, 2002 роках. Їм 2022-ий обіцяє щасливі зміни в особистому житті. З кар’єрою також все буде гаразд, хоча сильних висот без зусиль чекати не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють нове життя у 2022 році.