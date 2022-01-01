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Славянский гороскоп: какие знаки обретут семейное счастье в год Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У семейных людей не будет поводов для конфликтов в 2022 году Новость обновлена 01 января 2022, 17:57
У семейных людей не будет поводов для конфликтов в 2022 году

Жизнь этих знаков в новом году наполниться счастьем и душевным комфортом.

Славянский хозяин 2022 года, Златорогий Тур — очень семейное животное, поэтому все семейные пары смогут еще больше укрепить свой брак в новом году. Более того их отношения станут намного искреннее и прочнее. Особенно повезет на семейном поприще рожденным под покровительством Темного Лося, Свернувшегося Ежа и Прядущего Паука.

Об этом пишет портал Astrorok.

Тёмный Сох (Лось) (1944, 1960, 1976, 1992)

В 2022 году рожденных под покровительством этого животного ждет удача и теплые отношения. Есть шанс подняться по службе и занять высокий пост. Особенно хорошо будут складываться семейные отношения — у пар не будет поводов для конфликтов, и год пройдет мирно и гармонично.

Свернувшийся Ёж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

Представители этого знака могут смело рассчитывать на беспрекословную победу на любовном поприще. Вы создадите все условия для счастливой семейной жизни. Ну, а некоторым суждено стать мамой или папой.

Прядущий Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Паукам необходимо чаще бывать на людях в новом году. Это поможет зарядиться позитивным настроением, а также поможет встретить свою вторую половинку. Большая вероятность, что новый знакомый станет надежным партнером, с которым можно будет создать семью.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому 2022 год принесет финансовую удачу и успех в работе по славянскому календарю.

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