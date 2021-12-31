Славянский гороскоп: какие знаки обретут истинное счастье в 2022 году

Для четырех знаков славянского гороскопа 2022 год станет умиротворенным

Покровителем 2022 года по славянскому гороскопу станет Златорогий Тур, который любит трудолюбивых людей. Представители тотемов, которые не боятся сложной работы, получат поддержку со стороны символа года. Для других тотемов Златорогий Тур готовит спокойный год, когда можно будет узнать, что такое истинное счастье.

Об этом пишет портал Astrorok.

Огненная Векша (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

В 2022 году представители этого знака смогут спокойно подводить итоги. Огненную Векшу (Белку) ждут большие перемены, которые сделают ее счастливой.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Представители этого тотема могли ощущать дискомфорт в 2021 году, но 2022-й избавит от этого чувства. Год под покровительством Златорогого Тура принесет счастье и благополучие. Для этого придется немного потрудиться, но Щуки к этому всегда готовы, за что получат щедрое вознаграждение от судьбы.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)

Многие Филины испытывали дискомфорт и чувство подавленности в 2021 году, но 2022-й избавит от подобных чувств и будет способствовать различным инициативам.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

2022 год будет очень спокойным для тотема Шипящий Уж. Как и во все предыдущие годы представители этого знака будут очень осторожны и предусмотрительны, что позволит испытать истинное счастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков славянского гороскопа ждет спокойный год.