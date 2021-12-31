Слов’янський гороскоп: які знаки знайдуть справжнє щастя у 2022 році

Для чотирьох знаків слов’янського гороскопу 2022 стане умиротвореним

Покровителем 2022 року за слов’янським гороскопом стане Золоторогий Тур, котрий любить працьовитих людей. Представники тотемів, які не бояться складної роботи, матимуть підтримку з боку символу року. Для інших тотемів Золоторогий Тур готує спокійний рік, коли можна буде дізнатися, що таке справжнє щастя.

Про це пише портал Astrorok.

Вогняна Векша (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

У 2022 році представники цього знака зможуть спокійно підбивати підсумки. Вогняну Векшу (Білку) чекають великі зміни, які зроблять її щасливою.

Перлинна Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Представники цього тотему могли відчувати дискомфорт у 2021 році, але 2022-й позбавить цього почуття. Рік під заступництвом Золоторогого Тура принесе щастя та благополуччя. Для цього доведеться трохи попрацювати, але Щуки до цього завжди готові, за що отримають щедру винагороду від долі.

Білий Пугач (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)

Багато Пугачів відчували дискомфорт і почуття пригніченості в 2021 році, але 2022-й позбавить подібних почуттів і сприятиме різним ініціативам.

Шиплячий Вуж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

2022 буде дуже спокійним для тотема Шиплячий Вуж. Як і в усі попередні роки представники цього знака будуть дуже обережні та завбачливі, що дозволить пізнати справжнє щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких знаків слов’янського гороскопу чекає спокійний рік.