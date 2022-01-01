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Слов’янський гороскоп: які знаки знайдуть сімейне щастя в рік Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У сімейних людей не буде приводів для конфліктів у 2022 році Новина оновлена 01 січня 2022, 17:57
У сімейних людей не буде приводів для конфліктів у 2022 році

Життя цих знаків у новому році наповниться щастям та душевним комфортом.

Слов’янський господар 2022 року, Золоторогий Тур – дуже сімейна тварина, тому всі сімейні пари зможуть ще більше зміцнити свій шлюб у новому році. Щобільше, їхні стосунки стануть набагато щирішими і міцнішими. Особливо пощастить на сімейному терені народженим під заступництвом Темного Лося, Їжака, що згорнувся і Павука, що пряде.

Про це пише портал Astrorok.

Темний Сох (Лось) (1944, 1960, 1976, 1992)

У 2022 році народжених під заступництвом цієї тварини чекає удача та теплі стосунки. Є шанс піднятися по службі та обійняти високу посаду. Особливо добре будуть складатися сімейні стосунки — у пар не буде приводів для конфліктів, і рік пройде мирно та гармонійно.

Їжак, що згорнувся (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

Представники цього знака можуть сміливо розраховувати на беззаперечну перемогу на любовному фронті. Ви створите всі умови для щасливого сімейного життя. Ну, а деяким судилося стати мамою чи татом.

Павук, що пряде (1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Павукам потрібно частіше бувати на людях у новому році. Це допоможе зарядитись позитивним настроєм, а також допоможе зустріти свою другу половинку. Велика можливість, що новий знайомий стане надійним партнером, з яким можна буде створити сім’ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому 2022 рік принесе фінансову удачу та успіх у роботі за слов’янським календарем.

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