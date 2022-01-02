Гороскоп на 2 января: Водолеев ждут сюрпризы, а Козерогов - масса положительных эмоций

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам захочется вернуться в прошлое — звезды говорят, что на вас неожиданно нахлынет ностальгия. Но не предавайтесь воспоминаниям слишком долго.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы проснетесь бодрыми и энергичными, и будет казаться, что вы способны свернуть горы. Не переоценивайте своих возможностей и обратитесь за помощью к родственникам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь отвлечься от неурядиц с помощью спортивных упражнений или активного отдыха. Можете просто устроить небольшое загородное путешествие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не планируйте много дел и не корите себя за нерешенные бытовые проблемы — с ними можно разобраться в другой день. А сегодняшние сутки звезды советуют посвятить активному отдыху.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы, вы почувствуете странную тревогу и приметесь искать подвох во всем, что с вами происходит. Постарайтесь успокоиться — звезды на вашей стороне.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь избавиться от депрессивных мыслей и не обращайте внимания на бытовые проблемы. Этот вечер идеален для отдыха в кругу семьи.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если вас что-то беспокоит, побеседуйте с близкими людьми и расскажите обо всем, что вас тревожит. Советы домочадцев окажутся полезными, и настроение быстро улучшится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня у вас появится желание начать жизнь с чистого листа. Можете поделиться своими планами с близкими людьми — их советы окажутся нелишними.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, общаясь с малознакомыми людьми — даже очень приятные ребята могут оказаться мошенниками. Делитесь планами с теми, кому доверяете, и не "светите" деньгами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день подарит массу позитивных эмоций. Главное, не засиживаться перед телевизором — сегодня желательно больше гулять и не отказываться от приглашений приятелей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодняшний день идеален для общения с близкими людьми. Домочадцы готовят какой-то приятный сюрприз, и не исключено, что родственники исполнят ваше желание.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы проснетесь в хорошем настроении — постарайтесь не растерять позитивные эмоции до вечера. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы и не общайтесь со скандалистами и нытиками.