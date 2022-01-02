Гороскоп на 2 січня: Водоліїв чекають сюрпризи, а Козерогів — маса позитивних емоцій

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам захочеться повернутись у минуле — зірки кажуть, що на вас несподівано нахлине ностальгія. Але не віддавайтеся спогадам надто довго.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви прокинетеся бадьорими та енергійними, і здаватиметься, що ви здатні згорнути гори. Не переоцінюйте своїх можливостей та зверніться за допомогою до родичів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся відірватися від негараздів за допомогою спортивних вправ або активного відпочинку. Можете просто влаштувати невелику заміську подорож.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не плануйте багато справ і не дорікайте собі за невирішені побутові проблеми — з ними можна розібратися в інший день. А сьогоднішню добу зірки радять присвятити активному відпочинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви, ви відчуєте дивну тривогу і почнете шукати каверзу у всьому, що з вами відбувається. Намагайтеся заспокоїтися — зірки на вашому боці.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся позбавитися депресивних думок і не звертайте уваги на побутові проблеми. Цей вечір ідеальний для відпочинку у родинному колі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо вас щось турбує, поговоріть із близькими людьми та розкажіть про все, що вас турбує. Поради сім'янинів виявляться корисними, і настрій швидко покращає.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні у вас з’явиться бажання розпочати життя із чистого аркуша. Можете поділитися своїми планами з близькими людьми — їхні поради будуть зайвими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте обережні, спілкуючись із малознайомими людьми – навіть дуже приємні хлопці можуть виявитися шахраями. Діліться планами з тими, кому довіряєте, і не світіть грошима.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні подарує масу позитивних емоцій. Головне, не засиджуватися перед телевізором – сьогодні бажано більше гуляти та не відмовлятися від запрошень приятелів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогоднішній день є ідеальним для спілкування з близькими людьми. Сім'янини готують якийсь приємний сюрприз і не виключено, що родичі виконають ваше бажання.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви прокинетеся в хорошому настрої — постарайтеся не розгубити позитивні емоції до вечора. Не звертайте уваги на дрібні негаразди і не спілкуйтеся зі скандалістами та скигликами.