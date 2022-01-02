Гороскоп на 2 січня: Водоліїв чекають сюрпризи, а Козерогів — маса позитивних емоцій
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Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні вам захочеться повернутись у минуле — зірки кажуть, що на вас несподівано нахлине ностальгія. Але не віддавайтеся спогадам надто довго.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні ви прокинетеся бадьорими та енергійними, і здаватиметься, що ви здатні згорнути гори. Не переоцінюйте своїх можливостей та зверніться за допомогою до родичів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Намагайтеся відірватися від негараздів за допомогою спортивних вправ або активного відпочинку. Можете просто влаштувати невелику заміську подорож.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не плануйте багато справ і не дорікайте собі за невирішені побутові проблеми — з ними можна розібратися в інший день. А сьогоднішню добу зірки радять присвятити активному відпочинку.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Леви, ви відчуєте дивну тривогу і почнете шукати каверзу у всьому, що з вами відбувається. Намагайтеся заспокоїтися — зірки на вашому боці.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Намагайтеся позбавитися депресивних думок і не звертайте уваги на побутові проблеми. Цей вечір ідеальний для відпочинку у родинному колі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Якщо вас щось турбує, поговоріть із близькими людьми та розкажіть про все, що вас турбує. Поради сім'янинів виявляться корисними, і настрій швидко покращає.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні у вас з’явиться бажання розпочати життя із чистого аркуша. Можете поділитися своїми планами з близькими людьми — їхні поради будуть зайвими.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Будьте обережні, спілкуючись із малознайомими людьми – навіть дуже приємні хлопці можуть виявитися шахраями. Діліться планами з тими, кому довіряєте, і не світіть грошима.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні подарує масу позитивних емоцій. Головне, не засиджуватися перед телевізором – сьогодні бажано більше гуляти та не відмовлятися від запрошень приятелів.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогоднішній день є ідеальним для спілкування з близькими людьми. Сім'янини готують якийсь приємний сюрприз і не виключено, що родичі виконають ваше бажання.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні ви прокинетеся в хорошому настрої — постарайтеся не розгубити позитивні емоції до вечора. Не звертайте уваги на дрібні негаразди і не спілкуйтеся зі скандалістами та скигликами.
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