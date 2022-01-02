Первое новолуние 2022 года: каким знакам Зодиака 2 января улыбнется удача

Некоторым представителям зодиакального круга нужно быть осторожными, чтобы начало года не принесло разочарований

В воскресенье, 2 января, наступает первое новолуние 2022 года и с этим днем связано множество запретов и обычаев. Астролог Павел Глоба говорит, что в этот день важно быть внимательными и осторожными, держать под контролем эмоции и не поддаваться на искушения. Он рекомендует в этот день больше радоваться мелочам, заниматься оздоровлением и строить планы на будущее.

Об этом пишет FTimes.

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Овен

Для представителей этого знака Зодиака 2 января станет очень эмоциональным днем. Овнам стоит больше рассчитывать на собственные силы – это позволит достичь поставленных целей.

Телец

Для Тельца первый день новолуния принесет удачу. Представители этого знака займут лидерские позиции и станут примером для подражания. Главное, не упустить возможность и воспользоваться таким благоприятным периодом.

Близнецы

2 января Близнецов будут захлестывать эмоции, но не стоит их проявлять сразу, потому что есть риск спровоцировать скандал. А найти потом общий язык с теми, кто попал под раздачу, может быть очень тяжело.

Рак

У Раков в этот день будет много приятных впечатлений и радостных эмоций, которые помогут отвлечься от бытовых хлопот. Главное, вовремя понять, что многое зависит от вас самих и сохранять позитивный настрой.

Лев

Львам не стоит в этот день торопиться, ведь есть шанс упустить то, что сделает их на самом деле счастливыми. Особенно стоит относиться к интересным идеям и новым проектам.

Дева

Представители этого знака Зодиака 2 января смогут проявить свои чудесные организаторские способности. При этом, талант проявится даже в самоорганизации, что очень порадует.

Весы

Весы во второй день года столкнутся с массой ссор и конфликтов. Представителям этого знака стоит держаться в стороне и не поддерживать ни одну со сторон, иначе есть риск оказаться виновным во всех смертных грехах.

Скорпион

Представителям этого знака стоит отказаться в этот день от своей прямолинейности. Когда у вас будут появляться различные идеи, их лучше записывать – позже они вам пригодятся.

Стрелец

2 января готовит для Стрельцов заманчивые предложения, но не стоит торопиться с ответом. Решитесь на что-то только после того, как хорошо все обдумаете.

Козерог

Второй день года будет для Козерогов очень продуктивным. Сегодня вам все под силу, поэтому можете смело браться за дело. Но не забывайте и об отдыхе – переутомление еще никому не шло на пользу.

Водолей

Водолеи 2 января смогут найти нестандартное решение для многих проблем. Не стоит бояться экспериментов.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака не стоит обращать внимания на слова окружающих. Даже если чьи-то высказывания вас обижают, не стоит предавать им значения и действовать на свое усмотрение.

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