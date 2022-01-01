Первое новолуние 2022 года: что категорически запрещается делать 2 января

В новолуние не стоит выполнять рискованные действия

Первое новолуние 2022 года произойдет в воскресенье, 2 января 2022 года, когда закончится период Холодной Луны. В этот период подарит мощную энергию для планирования месяца и всего года. Как раз в этот период благоприятно строить планы. Это новолуние задаст вектор не только этому месяцу, но и всему году.

Об этом говорится на странице a_s_t_r_o_family в Instagram.

Сообщается, что это будет новолуние в Козероге, а этот знак Зодиака любит, когда все спланировано и подготовлено. С другой стороны это новолуние пройдет на благоприятном аспекте с Ураном, что даст возможность спланировать наиболее благоприятно все изменения и нововведения, которые Вы ждете от этого года.

В этот период многие люди почувствуют одинокими и подавленными, будут в плохом настроении и пасивны.

Силы будут постепенно возвращаться по мере роста Луны. Правда, в само новолуние люди не будут настроены на работу — они будут стремиться больше отдыхать.

Что можно делать в новолуние 2 января:

Посвятить этот день отдыху, подольше поспать, поменьше трудиться, отказаться от тяжёлых нагрузок, дополнительной работы.

Заняться планированием дел, особенно если это делается на месяц вперёд. Просчитайте бюджет, запланируйте покупки, траты, сопоставьте свои доходы и расходы.

Избавляться от вредных привычек.

Встречаться и общаться с близкими людьми.

Что не желательно делать в новолуние 2 января:

Выяснять отношения.

Денежные растраты.

Рискованные действия.

Не желательно стричься, посещать косметолога и не рекомендованы физические нагрузки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было последнее лунное затмение 2021 года.