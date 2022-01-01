Первое новолуние 2022 года: что категорически запрещается делать 2 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 787
В новолуние не стоит выполнять рискованные действия
Первое новолуние 2022 года произойдет в воскресенье, 2 января 2022 года, когда закончится период Холодной Луны. В этот период подарит мощную энергию для планирования месяца и всего года. Как раз в этот период благоприятно строить планы. Это новолуние задаст вектор не только этому месяцу, но и всему году.
Об этом говорится на странице a_s_t_r_o_family в Instagram.
Сообщается, что это будет новолуние в Козероге, а этот знак Зодиака любит, когда все спланировано и подготовлено. С другой стороны это новолуние пройдет на благоприятном аспекте с Ураном, что даст возможность спланировать наиболее благоприятно все изменения и нововведения, которые Вы ждете от этого года.
В этот период многие люди почувствуют одинокими и подавленными, будут в плохом настроении и пасивны.
Силы будут постепенно возвращаться по мере роста Луны. Правда, в само новолуние люди не будут настроены на работу — они будут стремиться больше отдыхать.
Что можно делать в новолуние 2 января:
- Посвятить этот день отдыху, подольше поспать, поменьше трудиться, отказаться от тяжёлых нагрузок, дополнительной работы.
- Заняться планированием дел, особенно если это делается на месяц вперёд. Просчитайте бюджет, запланируйте покупки, траты, сопоставьте свои доходы и расходы.
- Избавляться от вредных привычек.
- Встречаться и общаться с близкими людьми.
Что не желательно делать в новолуние 2 января:
- Выяснять отношения.
- Денежные растраты.
- Рискованные действия.
- Не желательно стричься, посещать косметолога и не рекомендованы физические нагрузки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было последнее лунное затмение 2021 года.
- Дата публикации
-
- Категория
-