Укр

Первое новолуние 2022 года: что категорически запрещается делать 2 января

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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В первое новолуние 2022 года лучше отказаться от физических нагрузок Новость обновлена 01 января 2022, 20:24
В первое новолуние 2022 года лучше отказаться от физических нагрузок

В новолуние не стоит выполнять рискованные действия

Первое новолуние 2022 года произойдет в воскресенье, 2 января 2022 года, когда закончится период Холодной Луны. В этот период подарит мощную энергию для планирования месяца и всего года. Как раз в этот период благоприятно строить планы. Это новолуние задаст вектор не только этому месяцу, но и всему году.

Об этом говорится на странице a_s_t_r_o_family в Instagram.

Сообщается, что это будет новолуние в Козероге, а этот знак Зодиака любит, когда все спланировано и подготовлено. С другой стороны это новолуние пройдет на благоприятном аспекте с Ураном, что даст возможность спланировать наиболее благоприятно все изменения и нововведения, которые Вы ждете от этого года.

В этот период многие люди почувствуют одинокими и подавленными, будут в плохом настроении и пасивны.

Силы будут постепенно возвращаться по мере роста Луны. Правда, в само новолуние люди не будут настроены на работу — они будут стремиться больше отдыхать.

Что можно делать в новолуние 2 января:

  • Посвятить этот день отдыху, подольше поспать, поменьше трудиться, отказаться от тяжёлых нагрузок, дополнительной работы.
  • Заняться планированием дел, особенно если это делается на месяц вперёд. Просчитайте бюджет, запланируйте покупки, траты, сопоставьте свои доходы и расходы.
  • Избавляться от вредных привычек.
  • Встречаться и общаться с близкими людьми.

Что не желательно делать в новолуние 2 января:

  • Выяснять отношения.
  • Денежные растраты.
  • Рискованные действия.
  • Не желательно стричься, посещать косметолога и не рекомендованы физические нагрузки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было последнее лунное затмение 2021 года.

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#Луна #Новолуние #Запреты
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