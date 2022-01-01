Перший молодик 2022 року: що категорично забороняється робити 2 січня

У молодик не варто виконувати ризиковані дії

Перший молодик 2022 року відбудеться в неділю, 2 січня 2022 року, коли закінчиться період Холодного Місяця. Цей період подарує потужну енергію для планування місяця та всього року. Саме зараз варто планувати. Цей молодик задасть вектор не тільки цього місяця, а й усього року.

Про це йдеться на сторінці a_s_t_r_o_family у Instagram.

Повідомляється, що це буде молодик у Козерозі, а цей знак Зодіаку любить, коли все сплановано та підготовлено. З іншого боку цей молодик пройде на сприятливому аспекті з Ураном, що дасть можливість спланувати найбільш сприятливо всі зміни та нововведення, які Ви чекаєте від цього року.

У цей період багато людей почуватимуться самотніми та пригніченими, будуть у поганому настрої та пасивні.

Сили поступово повертатимуться у міру зростання Місяця. Щоправда, у сам молодик люди не будуть налаштовані на роботу — вони прагнутимуть більше відпочивати.

Що можна робити в молодик 2 січня:

Присвятити цей день відпочинку, якомога довше поспати, поменше працювати, відмовитися від важких навантажень, додаткової роботи.

Зайнятися плануванням справ, якщо це робиться на місяць вперед. Прорахуйте бюджет, заплануйте покупки, витрати, зіставте свої доходи та витрати.

Позбавлятися шкідливих звичок.

Зустрічатися та спілкуватися з близькими людьми.

Що не бажано робити в молодик 2 січня:

З’ясовувати стосунки.

Грошові витрати.

Ризиковані дії.

Не бажано стригтися, відвідувати косметолога та не рекомендовані фізичні навантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було останнє місячне затемнення 2021 року.