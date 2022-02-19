Гороскоп на 19 февраля: Раки "наломают дров", а Скорпионы от всех отгородятся
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Многих ожидают перемены. В этот день стоит избегать торопливости и быть самостоятельнее
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день для духовного развития, медитации. Сегодня Овнам нужно воспользоваться своей мудростью ради блага близких людей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам не стоит полагаться на помощь окружающих. Астрологи советуют стать более самостоятельными.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам нужно постараться беречь позитивный взгляд на вещи, что происходят вокруг. Также будьте внимательны в деталях.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раки могут сегодня "наломать дров". Чтобы этого избежать, нужно правильно расставлять приоритеты и не срываться на близких.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам нужно избегать непрошенные советы. Сегодня стоит думать своей головой.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Избегайте спешки в любых вопросах. Также звезды будут на стороне тех, кто уделить достаточное время своему внешнему виду.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам не стоит бояться обратиться за помощью к родственникам, друзьям. Сегодня нужно быть открытыми к переменам.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы захотят побыть сегодня в одиночестве. Ничего страшного, это пойдет вам только на пользу.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День подходит для самообразования, работы с информацией, анализа текущих дел.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Повезет сегодня творческим Козерогам. Возможно появление вдохновения, мотивации.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня Водолеи должны быть спокойны, особенно во время жизненных перемен. От плохого настроения поможет физическая нагрузка.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сложный день. Рыбам необходимо взять свою жизнь в руки, не боясь своих желаний.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого март 2022 года окажется очень успешным — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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