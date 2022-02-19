Рус

Гороскоп на 19 лютого: Раки "наламають дров", а Скорпіони від усіх відгородяться

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
986
Гороскоп на 19 лютого 2022 року
Гороскоп на 19 лютого 2022 року

На багатьох чекають зміни. Цього дня варто уникати квапливості та бути самостійнішими

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для духовного розвитку, медитації. Сьогодні Овнам потрібно скористатися своєю мудрістю заради блага близьких людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не варто покладатися на допомогу оточуючих. Астрологи радять стати самостійнішими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам потрібно постаратися берегти позитивний погляд на речі, що відбуваються довкола. Також будьте уважні у деталях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть сьогодні "наламати дров". Щоб цього уникнути, потрібно правильно розставляти пріоритети та не зриватися на близьких.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам треба уникати непроханих порад. Сьогодні варто думати своєю головою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Уникайте поспіху у будь-яких питаннях. Також зірки будуть на боці тих, хто приділятиме достатній час своєму зовнішньому вигляду.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не варто боятися звернутися за допомогою до родичів, друзів. Сьогодні слід бути відкритими до змін.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони захочуть побути сьогодні на самоті. Нічого страшного, це піде вам тільки на користь.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для самоосвіти, роботи з інформацією, аналізу справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Пощастить сьогодні творчим Козерогам. Можлива поява натхнення, мотивації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водолії мають бути спокійні, особливо під час життєвих змін. Від поганого настрою допоможе фізичне навантаження.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Складний день. Рибам необхідно взяти своє життя в руки, не боячись своїх бажань.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого березень 2022 року виявиться дуже успішним — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку
Політика
Бійка Бутусова та Шуфрича миттєво стала темою жартів та мемів у мережі: найкраще
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шуфрич і Бутусов — розбіжності вилилися у бійку
Бійка Бутусова та Шуфрича миттєво стала темою жартів та мемів у мережі: найкраще
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко наголошує на важливості вступу України в НАТО
"Не робіть цього": Порошенко назвав умову, за якої Путін забере всю Україну
Дата публікації
Категорія
Скріншот з відео, що видається за сьогоднішній вибух у Луганську
У Луганську пролунав вибух? Відео палаючого газопроводу виявилося фейком
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на фронті та евакуація мешканців до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Сергію Трущенку виповнилося б 22 у липні
Молодий українець загинув у Польщі у перший робочий день: подробиці та фото