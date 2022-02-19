Гороскоп на 19 лютого: Раки "наламають дров", а Скорпіони від усіх відгородяться

На багатьох чекають зміни. Цього дня варто уникати квапливості та бути самостійнішими

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для духовного розвитку, медитації. Сьогодні Овнам потрібно скористатися своєю мудрістю заради блага близьких людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не варто покладатися на допомогу оточуючих. Астрологи радять стати самостійнішими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам потрібно постаратися берегти позитивний погляд на речі, що відбуваються довкола. Також будьте уважні у деталях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть сьогодні "наламати дров". Щоб цього уникнути, потрібно правильно розставляти пріоритети та не зриватися на близьких.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам треба уникати непроханих порад. Сьогодні варто думати своєю головою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Уникайте поспіху у будь-яких питаннях. Також зірки будуть на боці тих, хто приділятиме достатній час своєму зовнішньому вигляду.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не варто боятися звернутися за допомогою до родичів, друзів. Сьогодні слід бути відкритими до змін.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони захочуть побути сьогодні на самоті. Нічого страшного, це піде вам тільки на користь.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для самоосвіти, роботи з інформацією, аналізу справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Пощастить сьогодні творчим Козерогам. Можлива поява натхнення, мотивації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водолії мають бути спокійні, особливо під час життєвих змін. Від поганого настрою допоможе фізичне навантаження.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Складний день. Рибам необхідно взяти своє життя в руки, не боячись своїх бажань.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого березень 2022 року виявиться дуже успішним — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!