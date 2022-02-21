Гороскоп на 21 февраля: Ракам нельзя бездельничать, а Близнецам - депрессировать
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День подходит для открытия новых горизонтов и примирений с близкими
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день для общения, помощи близким людям. Эгоизм сегодня лучше не проявлять.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам нельзя предавать собственные принципы. Хороший день, чтобы просто помечтать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Забудьте о негативе. Избегайте деструктивных мыслей, чтобы не отпугнуть удачу.
Рак (22 июня — 22 июля)
День получится продуктивным. Сегодня нельзя бездельничать, иначе упустите хорошие возможности.
Лев (23 июля — 23 августа)
Поддержка ночных светил сегодня безоговорочна. Единственное, стоит избегать различные авантюры и финансовые риски.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня такой день, когда спешить не стоит. Девам астрологи советуют плыть по течению и избегать непонятных ситуаций.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Этот понедельник идеально подходит для романтики, смены обстановки. Сегодня Весам не стоит жалеть денег на близких.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам сегодня нужно будет уделить достаточно внимания как работе, так и второй половинке. В этот день любимому человеку понадобиться ваша поддержка.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам астрологи советуют открыться миру и не ограничивать свою фантазию. Раздвиньте рамки, чтобы набраться ценного жизненного опыта.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогов ожидает море позитива и приятных встреч. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, чтобы не иссякли жизненные силы.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Благоприятный день для поиска дополнительного дохода. Сегодня можно реализовать свои идеи.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Для Рыб наступил день примирения. Простите себя и постарайтесь наладить отношения с кем-то из близких.
Для каких зодиакальных знаков начало марта 2022 года станет невероятно успешным в финансовом плане — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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