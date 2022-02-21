Гороскоп на 21 февраля: Ракам нельзя бездельничать, а Близнецам - депрессировать

День подходит для открытия новых горизонтов и примирений с близкими

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для общения, помощи близким людям. Эгоизм сегодня лучше не проявлять.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам нельзя предавать собственные принципы. Хороший день, чтобы просто помечтать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Забудьте о негативе. Избегайте деструктивных мыслей, чтобы не отпугнуть удачу.

Рак (22 июня — 22 июля)

День получится продуктивным. Сегодня нельзя бездельничать, иначе упустите хорошие возможности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Поддержка ночных светил сегодня безоговорочна. Единственное, стоит избегать различные авантюры и финансовые риски.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня такой день, когда спешить не стоит. Девам астрологи советуют плыть по течению и избегать непонятных ситуаций.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот понедельник идеально подходит для романтики, смены обстановки. Сегодня Весам не стоит жалеть денег на близких.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам сегодня нужно будет уделить достаточно внимания как работе, так и второй половинке. В этот день любимому человеку понадобиться ваша поддержка.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи советуют открыться миру и не ограничивать свою фантазию. Раздвиньте рамки, чтобы набраться ценного жизненного опыта.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогов ожидает море позитива и приятных встреч. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, чтобы не иссякли жизненные силы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день для поиска дополнительного дохода. Сегодня можно реализовать свои идеи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Для Рыб наступил день примирения. Простите себя и постарайтесь наладить отношения с кем-то из близких.

Для каких зодиакальных знаков начало марта 2022 года станет невероятно успешным в финансовом плане — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!