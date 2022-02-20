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Народная примета: если пустая пачка йогурта в раковине, то ложка в мусорке: веселые анекдоты от А до Я

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народная примета: если пустая пачка йогурта в раковине, то ложка в мусорке: веселые анекдоты от А до Я

Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез. Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

- Сосед, поздравляю!

- С чем это?

- Ну, ты же помирился со своей женой.

- С чего ты взял?

- Ну, я видел, как вы вчера дружно пилили дрова.

- А, не. Это мы мебель делили.

- Слушай, а ты не знаешь, почему выросли цены на сало?

- Не знаю… Хотя, может быть они свиней газом стали кормить, а?

Женщины сильно отличаются от мужчин. Вот они, знаете, к подаркам не такие привередливые. От, бриллианты — значит бриллианты, шуба — значит шуба, машина — значит машина…

А от мужики: носки не того цвета…

- Медсестричка, скажите, а можно заниматься сексом сразу после привывки?

- Ага, щас. Домой иди!

Муж приходит домой, а жена его прямо на входе сковородкой как влупит… Он приходит в себя, говорит:

- Я не понял, Клава, за что?

- За что?! А я тебе звонила, а там какая-то твоя баба мне все время говорила: "Абонент сейчас занят, перезвоните позже". Ну-ка объясняй мне, чем это ты там был занят с ней, а?!

- Фима, ну я не знаю… Ну, шо ты за человек такой? У тебя одни бабы на уме!

- Шо ты начинаешь, одни бабы, одни бабы… А может я бабтист?!

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты