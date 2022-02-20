Народная примета: если пустая пачка йогурта в раковине, то ложка в мусорке: веселые анекдоты от А до Я

Муж приходит домой, а жена его прямо на входе сковородкой как влупит… Он приходит в себя, говорит:

- Я не понял, Клава, за что?

- За что?! А я тебе звонила, а там какая-то твоя баба мне все время говорила: "Абонент сейчас занят, перезвоните позже". Ну-ка объясняй мне, чем это ты там был занят с ней, а?!