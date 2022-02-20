Народная примета: если пустая пачка йогурта в раковине, то ложка в мусорке: веселые анекдоты от А до Я
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез. Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
- Сосед, поздравляю!
- С чем это?
- Ну, ты же помирился со своей женой.
- С чего ты взял?
- Ну, я видел, как вы вчера дружно пилили дрова.
- А, не. Это мы мебель делили.
- Слушай, а ты не знаешь, почему выросли цены на сало?
- Не знаю… Хотя, может быть они свиней газом стали кормить, а?
Женщины сильно отличаются от мужчин. Вот они, знаете, к подаркам не такие привередливые. От, бриллианты — значит бриллианты, шуба — значит шуба, машина — значит машина…
А от мужики: носки не того цвета…
- Медсестричка, скажите, а можно заниматься сексом сразу после привывки?
- Ага, щас. Домой иди!
Муж приходит домой, а жена его прямо на входе сковородкой как влупит… Он приходит в себя, говорит:
- Я не понял, Клава, за что?
- За что?! А я тебе звонила, а там какая-то твоя баба мне все время говорила: "Абонент сейчас занят, перезвоните позже". Ну-ка объясняй мне, чем это ты там был занят с ней, а?!
- Фима, ну я не знаю… Ну, шо ты за человек такой? У тебя одни бабы на уме!
- Шо ты начинаешь, одни бабы, одни бабы… А может я бабтист?!
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