Гороскоп Таро на неделю: Водолеев ждет успех на работе, а Скорпионов может накрыть депрессия
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Конец февраля приготовил некоторым неприятные сюрпризы
Окончание зимы предоставит многим отличный шанс для развития и карьерных свершений, но некоторым придется несладко.
Об этом говорит гороскоп, который "Телеграф" составил по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года.
Овен — Девятка пентаклей
Карта "Владыка материального достатка" обещает Вам благополучие и уверенность в себе в ближайшую неделю. Вы хорошо потрудились, теперь пришло время пожинать плоды.
Телец — перевернутая Восьмерка пентаклей
Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.
Близнецы — перевернутая Пятерка мечей
Если у Вас был кризис или просто неприятный период, то эта карта обещает, что еще не все потеряно. В ближайшие дни может возникнуть какой-то человек из прошлого, но появление это будет положительным.
Рак — Семерка пентаклей
Это весьма противоречивая карта, второе название которой "Владыка недостигнутого успеха". Согласно ей, Вы достигли определенных вершин, но по каким-то причинам это не приносит Вам радости или удовлетворения. Возможно, Ваши амбиции уже выше прежних целей. Также карта может говорить о проблемах со здоровьем.
Лев — Пятерка жезлов
В ближайшую неделю Вам придется постоять за себя, ибо грядут конфликты. Они могут возникнуть как на работе, так и дома, и принесут за собой перемены, однако лишь от Вас самих зависит, какими они будут.
Дева — Маг
Эта карта указывает на творческие замыслы и уверенность в своих силах. Если у Вас есть какая-то идея, то пришло самое время ее реализовать. В ближайшую неделю у Вас будет достаточно сил и удачи для этого.
Весы — Шестерка жезлов
Второе название этой карты "Владыка победы", и она указывает на то, что Вы достигнете успеха в последних испытаниях, и Ваши труды будут щедро вознаграждены.
Скорпион — перевернутая Звезда
В ближайшую неделю Вас может накрыть волна негатива, депрессии и неуверенности в себе. Не поддавайтесь им и займитесь тем, что наполняет Вас положительными эмоциями.
Стрелец — Девятка мечей
"Владыка отчаяния и жестокости", — второе название этой карты, и в ближайшее время она пророчит Вам тревогу и отчаяние. Ситуация, которая мучила Вас долгое время, уже близка к развязке, но итог не будет Вам в радость. Наберитесь терпения, дальше будет лучше.
Козерог — Смерть
Не стоит бояться названия карты, на самом деле она пророчит смерть не в прямом смысле, а в переносном, означает смерть чего-то старого, изжившего себя, мешающего. Эта карта обещает положительные перемены, обновление и избавление от тягот.
Водолей — Рыцарь пентаклей
В ближайшую неделю Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы достигнете всех поставленных целей, особенно в работе.
Рыбы — Луна
Это карта обмана. В следующие дни Вы можете случайно узнать жестокую правду и получить неприятные известия.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут потерять работу по картам Таро в 2022 году.
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