Гороскоп Таро на неделю: Водолеев ждет успех на работе, а Скорпионов может накрыть депрессия

Конец февраля приготовил некоторым неприятные сюрпризы

Окончание зимы предоставит многим отличный шанс для развития и карьерных свершений, но некоторым придется несладко.

Об этом говорит гороскоп, который "Телеграф" составил по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года.

Вот какие карты выпали на неделю

Овен — Девятка пентаклей

Карта "Владыка материального достатка" обещает Вам благополучие и уверенность в себе в ближайшую неделю. Вы хорошо потрудились, теперь пришло время пожинать плоды.

Телец — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Близнецы — перевернутая Пятерка мечей

Если у Вас был кризис или просто неприятный период, то эта карта обещает, что еще не все потеряно. В ближайшие дни может возникнуть какой-то человек из прошлого, но появление это будет положительным.

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Рак — Семерка пентаклей

Это весьма противоречивая карта, второе название которой "Владыка недостигнутого успеха". Согласно ей, Вы достигли определенных вершин, но по каким-то причинам это не приносит Вам радости или удовлетворения. Возможно, Ваши амбиции уже выше прежних целей. Также карта может говорить о проблемах со здоровьем.

Лев — Пятерка жезлов

В ближайшую неделю Вам придется постоять за себя, ибо грядут конфликты. Они могут возникнуть как на работе, так и дома, и принесут за собой перемены, однако лишь от Вас самих зависит, какими они будут.

Дева — Маг

Эта карта указывает на творческие замыслы и уверенность в своих силах. Если у Вас есть какая-то идея, то пришло самое время ее реализовать. В ближайшую неделю у Вас будет достаточно сил и удачи для этого.

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Весы — Шестерка жезлов

Второе название этой карты "Владыка победы", и она указывает на то, что Вы достигнете успеха в последних испытаниях, и Ваши труды будут щедро вознаграждены.

Скорпион — перевернутая Звезда

В ближайшую неделю Вас может накрыть волна негатива, депрессии и неуверенности в себе. Не поддавайтесь им и займитесь тем, что наполняет Вас положительными эмоциями.

Стрелец — Девятка мечей

"Владыка отчаяния и жестокости", — второе название этой карты, и в ближайшее время она пророчит Вам тревогу и отчаяние. Ситуация, которая мучила Вас долгое время, уже близка к развязке, но итог не будет Вам в радость. Наберитесь терпения, дальше будет лучше.

Козерог — Смерть

Не стоит бояться названия карты, на самом деле она пророчит смерть не в прямом смысле, а в переносном, означает смерть чего-то старого, изжившего себя, мешающего. Эта карта обещает положительные перемены, обновление и избавление от тягот.

Водолей — Рыцарь пентаклей

В ближайшую неделю Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы достигнете всех поставленных целей, особенно в работе.

Рыбы — Луна

Это карта обмана. В следующие дни Вы можете случайно узнать жестокую правду и получить неприятные известия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут потерять работу по картам Таро в 2022 году.