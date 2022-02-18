Выберите карту Таро и узнайте, какие сюрпризы Вам еще принесет февраль

У одних могут возникнуть конфликты, другие же будут на волне успеха

Конец февраля 2022 года принесет немного сложностей и массу возможностей для профессионального и личного развития.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа", составленный по картам Таро до конца месяца.

Прислушайтесь к своей интуиции и выберите одну из перевернутых карт.

Выбирайте не головой, а сердцем

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.

Те же карты Таро рубашкой вниз

Теперь объясняем, что значит каждая из трех карт.

Двойка мечей

На карте Вы можете увидеть женщину, которая вооружившись отгородилась от всего, что происходит вокруг. Постарайтесь взять с нее пример в ближайшем будущем.

Есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или возникнет необходимость принимать важное решение, — абстрагируйтесь и повремените, сейчас велик шанс наделать глупостей.

Звезда

Это карта талантов и мечтаний. До конца месяца Вы будете настроены позитивно, проблемы с физическим или ментальным здоровьем не потревожат Вас, и будут силы двигаться навстречу к своим целям.

Попробуйте уделить время медитациям, они могут раскрыть Ваши внутренние таланты.

Император

Февраль принесет Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы.

Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — в ближайшие дни удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому карты Таро обещают большие проблемы на работе в 2022 году.