Рус

Оберіть карту Таро та дізнайтесь, які сюрпризи Вам ще принесе лютий

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
210
Одна з карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня Новина оновлена 18 лютого 2022, 08:10
Одна з карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня

В одних можуть виникнути конфлікти, інші ж будуть на хвилі успіху

Кінець лютого 2022 року принесе трохи складнощів та масу можливостей для професійного та особистого розвитку.

Про це говорить прогноз "Телеграфу", складений за картами Таро до кінця місяця.

Прислухайтеся до своєї інтуїції та виберіть одну з перевернутих карток.

Обирайте не головою, а серцем
Обирайте не головою, а серцем

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали.

Ті ж карти Таро сорочкою вниз
Ті ж карти Таро сорочкою вниз

Тепер пояснюємо, що означає кожна із трьох карт.

Двійка мечів

На карті Ви можете побачити жінку, яка, озброївшись, відгородилася від усього, що відбувається навколо. Намагайтеся взяти з неї приклад у найближчому майбутньому.

Є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або виникне необхідність приймати важливе рішення. Абстрагуйтеся і почекайте, зараз великий шанс наробити дурниць.

Зірка

Це карта талантів та мрій. До кінця місяця Ви будете налаштовані позитивно, проблеми з фізичним або ментальним здоров’ям не потурбують Вас, і будуть сили рухатися назустріч до своїх цілей.

Спробуйте приділити час медитаціям, вони можуть розкрити Ваші внутрішні таланти.

Імператор

Лютий принесе Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи.

Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчими днями удача буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому карти Таро обіцяють великі проблеми на роботі у 2022 році.

Теги:
#Прогноз Таро
Обстріли на Донбасі тривали до ночі
В регіонах
Свіжі знімки військ РФ та проблеми зі зв’язком на Донбасі: що відбувається біля кордонів України 18 лютого
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріли на Донбасі тривали до ночі
Свіжі знімки військ РФ та проблеми зі зв’язком на Донбасі: що відбувається біля кордонів України 18 лютого
Дата публікації
Категорія
Число одужалих до вихідних також зросло
Хворих та госпіталізованих побільшало: свіже зведення COVID-19 в Україні на 18 лютого
Дата публікації
Категорія
Весна підбирається до України дедалі ближче
До 15 градусів тепла: як довго в Україні триватиме аномально тепла погода
Дата публікації
Категорія
Про постраждалих поки що нічого не відомо
Станиця Луганська знову під обстрілом: пошкоджено житловий будинок (відео)
Дата публікації
Категорія
Біатлон
Остання надія України на медалі: пряма трансляція 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні