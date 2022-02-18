Оберіть карту Таро та дізнайтесь, які сюрпризи Вам ще принесе лютий

В одних можуть виникнути конфлікти, інші ж будуть на хвилі успіху

Кінець лютого 2022 року принесе трохи складнощів та масу можливостей для професійного та особистого розвитку.

Про це говорить прогноз "Телеграфу", складений за картами Таро до кінця місяця.

Прислухайтеся до своєї інтуїції та виберіть одну з перевернутих карток.

Обирайте не головою, а серцем

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали.

Ті ж карти Таро сорочкою вниз

Тепер пояснюємо, що означає кожна із трьох карт.

Двійка мечів

На карті Ви можете побачити жінку, яка, озброївшись, відгородилася від усього, що відбувається навколо. Намагайтеся взяти з неї приклад у найближчому майбутньому.

Є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або виникне необхідність приймати важливе рішення. Абстрагуйтеся і почекайте, зараз великий шанс наробити дурниць.

Зірка

Це карта талантів та мрій. До кінця місяця Ви будете налаштовані позитивно, проблеми з фізичним або ментальним здоров’ям не потурбують Вас, і будуть сили рухатися назустріч до своїх цілей.

Спробуйте приділити час медитаціям, вони можуть розкрити Ваші внутрішні таланти.

Імператор

Лютий принесе Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи.

Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчими днями удача буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому карти Таро обіцяють великі проблеми на роботі у 2022 році.