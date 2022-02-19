Гороскоп Таро на тиждень: Водоліїв чекає успіх на роботі, а Скорпіонів може накрити депресія

Кінець лютого приготував деяким неприємні сюрпризи

Закінчення зими надасть багатьом чудовий шанс для розвитку та кар’єрних звершень, але деяким доведеться несолодко.

Про це говорить гороскоп, який "Телеграф" склав за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 21 по 27 лютого 2022 року.

Ось які карти випали на тиждень

Овен — Дев’ятка пентаклів

Карта "Владика матеріального достатку" обіцяє Вам благополуччя та впевненість у собі у найближчий тиждень. Ви добре попрацювали, тепер настав час пожинати плоди.

Телець — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Близнюки — перевернута П’ятірка мечів

Якщо у вас була криза або просто неприємний період, то ця карта обіцяє, що ще не все втрачено. Найближчими днями може виникнути якась людина з минулого, але поява ця буде позитивною.

Читайте також: Категорія Lifestyle Оберіть карту Таро та дізнайтесь, які сюрпризи Вам ще принесе лютий В одних можуть виникнути конфлікти, інші ж будуть на хвилі успіху

Рак — Сімка пентаклів

Це дуже суперечлива карта, друга назва якої "Владика недосягнутого успіху". Відповідно до неї, Ви досягли певних вершин, але з якихось причин це не приносить Вам радості чи задоволення. Можливо, Ваші амбіції вже вищі за колишні цілі. Також картка може говорити про проблеми зі здоров’ям.

Лев — П’ятірка жезлів

Найближчого тижня Вам доведеться постояти за себе, бо будуть конфлікти. Вони можуть виникнути як на роботі, так і вдома, і принесуть за собою зміни, однак лише від Вас залежить, якими вони будуть.

Діва — Маг

Ця карта вказує на творчі задуми та впевненість у своїх силах. Якщо у Вас є якась ідея, то настав час її реалізувати. Найближчого тижня у Вас буде достатньо сил та вдачі для цього.

Читайте також: Категорія Lifestyle Трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють "творчий прорив" у 2022 році Головне йти до своєї мети, не покладаючи рук, — успіх буде на Вашому боці

Терези — Шістка жезлів

Друга назва цієї карти "Владика перемоги", і вона вказує на те, що Ви досягнете успіху в останніх випробуваннях, і Ваша праця буде щедро винагороджена.

Скорпіон — перевернута Зірка

Найближчого тижня Вас може накрити хвиля негативу, депресії та невпевненості у собі. Не піддавайтеся їм та займіться тим, що наповнює Вас позитивними емоціями.

Стрілець — Дев’ятка мечів

"Владика відчаю та жорстокості", — друга назва цієї карти, і найближчим часом вона пророкує Вам тривогу та відчай. Ситуація, яка мучила Вас довгий час, вже близька до розв’язки, але результат не буде Вам на радість. Наберіться терпіння, далі буде краще.

Козеріг — Смерть

Не варто боятися назви карти, насправді вона пророкує смерть не в прямому розумінні, а в переносному, та означає смерть чогось старого, що зжило себе, та заважає рухатися далі. Ця карта обіцяє позитивні зміни, оновлення.

Водолій — Лицар пентаклів

Найближчого тижня Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви досягнете всіх поставлених цілей, особливо у роботі.

Риби — Місяць

Це карта обману. У наступні дні Ви можете випадково дізнатися жорстоку правду і отримати неприємні звістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть втратити роботу за картами Таро у 2022 році.