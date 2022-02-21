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Гороскоп на 21 лютого: Ракам не можна байдикувати, а Близнюкам — депресувати

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 21 лютого 2022 року
Гороскоп на 21 лютого 2022 року

День підходить для відкриття нових горизонтів та примирень із близькими

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для спілкування, допомоги близьким людям. Егоїзм сьогодні краще не проявляти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не можна зраджувати власні принципи. Гарний день, щоб просто помріяти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Забудьте про негатив. Уникайте деструктивних думок, щоб не відлякати успіх.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вийде продуктивним. Сьогодні не можна ледарювати, інакше упустите хороші можливості.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Підтримка нічних світил сьогодні беззастережна. Єдине, варто уникати різноманітних авантюр та фінансових ризиків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні такий день, коли поспішати не варто. Дівам астрологи радять плисти за течією та уникати незрозумілих ситуацій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей понеділок ідеально підходить для романтики, зміни обстановки. Сьогодні Терезам не варто шкодувати грошей на близьких.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні потрібно буде приділити достатньо уваги як роботі, так і другій половинці. Цього дня коханій людині знадобиться ваша підтримка.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять відкритися світові та не обмежувати свою фантазію. Розсуньте рамки, щоб набратися цінного життєвого досвіду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів очікує море позитиву та приємних зустрічей. Вечір краще провести у спокійній обстановці, щоб не вичерпалися життєві сили.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для пошуку додаткового прибутку. Сьогодні можна реалізувати свої ідеї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Для Риб настав день примирення. Пробачте себе і постарайтеся налагодити стосунки з кимось із близьких.

Для яких зодіакальних знаків початок березня 2022 року стане неймовірно успішним у фінансовому плані – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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