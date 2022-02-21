Гороскоп на 21 лютого: Ракам не можна байдикувати, а Близнюкам — депресувати
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День підходить для відкриття нових горизонтів та примирень із близькими
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Гарний день для спілкування, допомоги близьким людям. Егоїзм сьогодні краще не проявляти.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям не можна зраджувати власні принципи. Гарний день, щоб просто помріяти.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Забудьте про негатив. Уникайте деструктивних думок, щоб не відлякати успіх.
Рак (22 червня — 22 липня)
День вийде продуктивним. Сьогодні не можна ледарювати, інакше упустите хороші можливості.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Підтримка нічних світил сьогодні беззастережна. Єдине, варто уникати різноманітних авантюр та фінансових ризиків.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні такий день, коли поспішати не варто. Дівам астрологи радять плисти за течією та уникати незрозумілих ситуацій.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цей понеділок ідеально підходить для романтики, зміни обстановки. Сьогодні Терезам не варто шкодувати грошей на близьких.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам сьогодні потрібно буде приділити достатньо уваги як роботі, так і другій половинці. Цього дня коханій людині знадобиться ваша підтримка.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям астрологи радять відкритися світові та не обмежувати свою фантазію. Розсуньте рамки, щоб набратися цінного життєвого досвіду.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогів очікує море позитиву та приємних зустрічей. Вечір краще провести у спокійній обстановці, щоб не вичерпалися життєві сили.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сприятливий день для пошуку додаткового прибутку. Сьогодні можна реалізувати свої ідеї.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Для Риб настав день примирення. Пробачте себе і постарайтеся налагодити стосунки з кимось із близьких.
Для яких зодіакальних знаків початок березня 2022 року стане неймовірно успішним у фінансовому плані – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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