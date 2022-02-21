Гороскоп на 21 лютого: Ракам не можна байдикувати, а Близнюкам — депресувати

День підходить для відкриття нових горизонтів та примирень із близькими

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для спілкування, допомоги близьким людям. Егоїзм сьогодні краще не проявляти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не можна зраджувати власні принципи. Гарний день, щоб просто помріяти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Забудьте про негатив. Уникайте деструктивних думок, щоб не відлякати успіх.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вийде продуктивним. Сьогодні не можна ледарювати, інакше упустите хороші можливості.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Підтримка нічних світил сьогодні беззастережна. Єдине, варто уникати різноманітних авантюр та фінансових ризиків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні такий день, коли поспішати не варто. Дівам астрологи радять плисти за течією та уникати незрозумілих ситуацій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей понеділок ідеально підходить для романтики, зміни обстановки. Сьогодні Терезам не варто шкодувати грошей на близьких.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні потрібно буде приділити достатньо уваги як роботі, так і другій половинці. Цього дня коханій людині знадобиться ваша підтримка.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять відкритися світові та не обмежувати свою фантазію. Розсуньте рамки, щоб набратися цінного життєвого досвіду.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів очікує море позитиву та приємних зустрічей. Вечір краще провести у спокійній обстановці, щоб не вичерпалися життєві сили.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для пошуку додаткового прибутку. Сьогодні можна реалізувати свої ідеї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Для Риб настав день примирення. Пробачте себе і постарайтеся налагодити стосунки з кимось із близьких.

Для яких зодіакальних знаків початок березня 2022 року стане неймовірно успішним у фінансовому плані – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!