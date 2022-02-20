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Народна прикмета: якщо порожня пачка йогурту в раковині, то ложка у смітнику: веселі анекдоти від А до Я

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народна прикмета: якщо порожня пачка йогурту в раковині, то ложка у смітнику: веселі анекдоти від А до Я

Читаємо, посміхаємося, а може навіть і сміємося!

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз. Гуморні анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.

- Сусіде, вітаю!

- Із чим це?

- Ну, ти ж помирився зі своєю дружиною.

- З чого ти взяв?

- Ну, я бачив, як ви вчора дружно пиляли дрова.

- А, ні. Це ми меблі ділили.

- Слухай, а ти не знаєш, чому виросли ціни на сало?

- Не знаю... Хоча, можливо вони свиней газом стали годувати, га?

Жінки дуже відрізняються від чоловіків. Ось вони, знаєте, до подарунків не такі вибагливі. От, діаманти – значить діаманти, шуба – значить шуба, машина – значить машина…

А от мужики: шкарпетки не того кольору…

- Медсестричка, скажіть, а можна займатися сексом одразу після звички?

- Ага зараз. Додому йди!

Чоловік приходить додому, а дружина його прямо на вході сковорідкою як влучить ... Він приходить до тями, каже:

- Я не зрозумів, Клаво, за що?

- За що?! А я тобі дзвонила, а там якась твоя баба мені весь час говорила: "Абонент зараз зайнятий, передзвоніть пізніше". Ану пояснюй мені, чим це ти там був зайнятий з нею, га?!

- Фімо, ну я не знаю… Ну, шо ти за чоловік такий? У тебе самі баби на умі!

- Що ти починаєш, одні баби, одні баби... А може я бабтист?!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти