Народна прикмета: якщо порожня пачка йогурту в раковині, то ложка у смітнику: веселі анекдоти від А до Я
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз. Гуморні анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
- Сусіде, вітаю!
- Із чим це?
- Ну, ти ж помирився зі своєю дружиною.
- З чого ти взяв?
- Ну, я бачив, як ви вчора дружно пиляли дрова.
- А, ні. Це ми меблі ділили.
- Слухай, а ти не знаєш, чому виросли ціни на сало?
- Не знаю... Хоча, можливо вони свиней газом стали годувати, га?
Жінки дуже відрізняються від чоловіків. Ось вони, знаєте, до подарунків не такі вибагливі. От, діаманти – значить діаманти, шуба – значить шуба, машина – значить машина…
А от мужики: шкарпетки не того кольору…
- Медсестричка, скажіть, а можна займатися сексом одразу після звички?
- Ага зараз. Додому йди!
Чоловік приходить додому, а дружина його прямо на вході сковорідкою як влучить ... Він приходить до тями, каже:
- Я не зрозумів, Клаво, за що?
- За що?! А я тобі дзвонила, а там якась твоя баба мені весь час говорила: "Абонент зараз зайнятий, передзвоніть пізніше". Ану пояснюй мені, чим це ти там був зайнятий з нею, га?!
- Фімо, ну я не знаю… Ну, шо ти за чоловік такий? У тебе самі баби на умі!
- Що ти починаєш, одні баби, одні баби... А може я бабтист?!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.