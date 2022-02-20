Народна прикмета: якщо порожня пачка йогурту в раковині, то ложка у смітнику: веселі анекдоти від А до Я

Чоловік приходить додому, а дружина його прямо на вході сковорідкою як влучить ... Він приходить до тями, каже:

- Я не зрозумів, Клаво, за що?

- За що?! А я тобі дзвонила, а там якась твоя баба мені весь час говорила: "Абонент зараз зайнятий, передзвоніть пізніше". Ану пояснюй мені, чим це ти там був зайнятий з нею, га?!