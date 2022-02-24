Гороскоп на 24 февраля: у Козерогов возможны неурядицы, а Скорпионам стоит обратиться к позитиву

День неспокойный, поэтому астрологи не советуют ввязываться в авантюры и понапрасну рисковать

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно быть последовательными. Стоит быть осторожнее в денежных вопросах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для уборки, ремонта. Сегодня нужно принимать решения, прислушиваясь к своей интуиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте непонятных и подозрительных ситуаций. Не стоит сегодня лишний раз рисковать.

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Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для постановки новых целей. Ракам не стоит бояться мечтать по-крупному.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможны срывы планов. Если что-то пойдет не так, не отчаивайтесь, все со временем уладится.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День потребует изменений в привычках и некоторых жизненных ценностей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно стараться взвешивать все "за" и "против". Людям этого знака важно сохранять боевой дух.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Обратитесь к чему-то позитивному, чтобы сегодня все складывалось более гладко.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не браните высшие силы за возникшие проблемы. Пора взять жизнь в свои руки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможны неурядицы. Старайтесь прощать себя и окружающих.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно воспрять духом и перестать оглядываться в прошлое. Постарайтесь сегодня быть максимально тактичнее с окружающими.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День трансформаций. Сегодня Рыбам нужно постараться привести в гармонию свои чувства, чтобы открыться чему-то новому и прекрасному.

Для каких знаков Зодиака последняя неделя февраля станет невероятно удачной — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!