Гороскоп на 24 лютого: у Козерогів можливі негаразди, а Скорпіонам варто звернутися до позитиву
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День неспокійний, тому астрологи не радять вплутуватися в авантюри та даремно ризикувати
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овнам слід бути послідовними. Варто бути обережними у фінансових питаннях.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День підходить для прибирання, ремонту. Сьогодні треба ухвалювати рішення, прислухаючись до своєї інтуїції.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Уникайте незрозумілих та підозрілих ситуацій. Не варто сьогодні вкотре ризикувати.
Рак (22 червня — 22 липня)
День підходить для встановлення нових цілей. Ракам не варто боятися мріяти.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Можливі зриви планів. Якщо щось піде не так, не впадайте у відчай, все згодом улагодиться.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День вимагатиме змін у звичках та деяких життєвих цінностей.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам потрібно намагатися зважувати всі "за" і "проти". Людям цього знака важливо зберігати бойовий дух.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Зверніться до чогось позитивного, щоб сьогодні все складалося гладкіше.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не сваріть вищі сили за проблеми, що виникли. Настав час взяти життя у свої руки.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Можливі негаразди. Намагайтеся прощати себе та оточуючих.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям треба підбадьоритися і перестати оглядатися в минуле. Постарайтеся сьогодні бути максимально тактовнішими з оточуючими.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День трансформації. Сьогодні Рибам потрібно постаратися привести в гармонію свої почуття, щоби відкритися чомусь новому і прекрасному.
Для яких знаків Зодіаку останній тиждень лютого стане неймовірно вдалим — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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