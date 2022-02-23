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Добре зафіксований хворий анестезії не потребує: веселі анекдоти від А до Я

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Добре зафіксований хворий анестезії не потребує: веселі анекдоти від А до Я Новина оновлена 23 лютого 2022, 12:29

Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із новими жартами, які змусять сміятися до сліз! Гуморні анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.

- Ой, Фіма, я не знаю, що робити... Я так цілими днями втомлююся...

- Ой, Фіра, заспокойся. Що, я не розумію тебе? Розумію. Звичайно, цілий день не спиш, цілу ніч не їси... Розумію.

Ой, що за життя таки, так? Я не розумію ... Ось скільки разів дружина запитує: "Що будеш на вечерю, коханий?" — Я ніколи не вгадую.

- Галю, а давай я тобі фокус покажу?

- Давай Колю. Але врахуй: виховуватимеш сам!

- Слухай, ти чого такий сумний?

- Так, розумієш, я дізнався, що моя дружина має коханця.

- Та це фігня! Ось я дізнався, що у моєї нареченої є чоловік!

Я вам так скажу. Я особисто прихід Нового року не відзначав. Я відзначав те, що я вижив у старому.

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про неодружених чоловіків обов’язково подарують вам гарний настрій!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти