Добре зафіксований хворий анестезії не потребує: веселі анекдоти від А до Я
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із новими жартами, які змусять сміятися до сліз! Гуморні анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
- Ой, Фіма, я не знаю, що робити... Я так цілими днями втомлююся...
- Ой, Фіра, заспокойся. Що, я не розумію тебе? Розумію. Звичайно, цілий день не спиш, цілу ніч не їси... Розумію.
Ой, що за життя таки, так? Я не розумію ... Ось скільки разів дружина запитує: "Що будеш на вечерю, коханий?" — Я ніколи не вгадую.
- Галю, а давай я тобі фокус покажу?
- Давай Колю. Але врахуй: виховуватимеш сам!
- Слухай, ти чого такий сумний?
- Так, розумієш, я дізнався, що моя дружина має коханця.
- Та це фігня! Ось я дізнався, що у моєї нареченої є чоловік!
Я вам так скажу. Я особисто прихід Нового року не відзначав. Я відзначав те, що я вижив у старому.
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про неодружених чоловіків обов’язково подарують вам гарний настрій!