Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается: веселые анекдоты от А до Я
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез! Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
- Ой, Фима, я не знаю, шо делать… Я так целыми днями устаю…
- Ой, Фира, успокойся. Шо, я тебя не понимаю? Понимаю. Конечно, целый день не спишь, целую ночь не ешь… Понимаю.
Ой, что за жизнь все-таки, да? Я не понимаю… Вот сколько раз жена спрашивает: "Что будешь на ужин, любимый?" — Я никогда не угадываю.
- Галя, а давай я тебе фокус покажу?
- Давай Коля. Но учти: воспитывать будешь сам!
- Слушай, ты чего такой грустный?
- Да, понимаешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.
- Та это фигня! Вот я узнал, что у моей невесты есть муж!
Я вам так скажу. Я лично приход Нового года не отмечал. Я отмечал то, что я выжил в старом.
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про неженатых мужчин обязательно подарят вам хорошее настроение!