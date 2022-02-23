Укр

Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается: веселые анекдоты от А до Я

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается: веселые анекдоты от А до Я Новость обновлена 23 февраля 2022, 12:29

Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез! Юморные анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

- Ой, Фима, я не знаю, шо делать… Я так целыми днями устаю…

- Ой, Фира, успокойся. Шо, я тебя не понимаю? Понимаю. Конечно, целый день не спишь, целую ночь не ешь… Понимаю.

Ой, что за жизнь все-таки, да? Я не понимаю… Вот сколько раз жена спрашивает: "Что будешь на ужин, любимый?" — Я никогда не угадываю.

- Галя, а давай я тебе фокус покажу?

- Давай Коля. Но учти: воспитывать будешь сам!

- Слушай, ты чего такой грустный?

- Да, понимаешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.

- Та это фигня! Вот я узнал, что у моей невесты есть муж!

Я вам так скажу. Я лично приход Нового года не отмечал. Я отмечал то, что я выжил в старом.

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про неженатых мужчин обязательно подарят вам хорошее настроение!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты