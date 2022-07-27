Ждут радикальные перемены: астролог предрекла переломный момент в войне Украины с рф

Эксперт призывает быть осторожными и не игнорировать воздушные тревоги.

Астролог Наталья Власенко, как и многие ее коллеги, старается поддерживать боевой дух всех украинцев, периодически составляя астрологические прогнозы, в которых рассказывает когда же закончится убийственная война. Увы, прогнозы не всегда на 100% положительные, однако все они говорят о том, что победа будет за Украиной.

На своей странице в Инстаграм Наталья опубликовала новый прогноз, в котором рассказала, что ждет Украину в августе 2022 года. Она отмечает, что в последний летний месяц "начнется жара" и произойдет переломный момент в войне.

"Чего ожидать? Перелома в войне. Мы пойдём в наступление на каких-то позициях, но ответка тоже будет. Злые орки могут мстить. Так что я вас призываю в августе максимум осторожности, не игнорируйте тревоги особо в районе когда солнце близится к закату! Будет большой разгром позиций противника, ответка нам будет чуть с опозданием на несколько дней. У нас будут новые инструменты, оружие, благодаря которому и случится то, что случится" — отметила астролог.

Также Наталья Власенко предупреждает, что с конца августа по сентябрь могут быть проблемы с ресурсами и финансами, которые вскоре пройдут. Однако лучше сделать запасы.

Ранее "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.