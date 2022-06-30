Астролог предупредил о сложном єтапе в войне с россией: когда он закончится

С 26 июня планета Марс перешла в знак войны и будет находиться там до 10 августа

Каждый украинец мечтает о том, чтобы поскорее закончилась война. К сожалению, назвать точную дату ни один из экспертов не может и конкретные прогнозы сейчас дают только астрологи, стараясь заглянуть в будущее и узнать, что же ждет Украину в войне и когда она закончится.

Так, ведический астролог игр Нехаев в "Сніданку з 1+1" считает, что в июле Украину ждет сложный период в войне против российских оккупантов. Однако уже в середине августа ситуация может улучшиться.

Он заявил, что с 26 июня планета Марс перешла в знак войны и будет находиться там до 10 августа. Именно в этот период возможно существенное обострение конфликта.

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"В феврале 2022 года, когда началась война, Сатурн и Марс были вместе, это была сильная взрывчатая смесь. Так вот Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года", – отметил астролог.

Однако астролог считает, что с августа ситуация в Украине может улучшиться.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.