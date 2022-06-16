"Донбасс вернется": астролог рассказал, чем закончится война в Украине

Влад Росс уверен, что Украина вернет оккупированные территории

Известный астролог Влад Росс, который ранее предсказал смерть президента россии владимира путина, сделал обнадеживающий прогноз для Украины.

В комментарии "Главреду" эксперт рассказал, что в полномасштабной войне с россией победа определенно будет за Украиной. Также астролог уверен в том, что наше государство вернет обратно оккупированные российской федерацией Крым и Донбасс.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Влада Росса, Украина сможет вести переговоры с россией уже с позиции силы после "дворцового переворота", который произойдет в соседней стране в июле-августе. Полностью выстрелы прекратятся, и оккупанты начнут покидать территорию Украины лишь в самом конце этого года. В ноябре бои остановятся, конфликт будет заморожен, а потом и вовсе урегулирован.

"Война закончится полной победой Украины – освобождением и Донбасса, и Крыма. Донбасс будет освобожден точно и сразу. А по вопросу деоккупации Крыма Украина пойдет на переговоры, и уже другой политик, не путин, вернет ей Крым мирным путем. Мы таким образом дадим возможность россиянам, понаехавшим на полуостров за последние годы из россии, в том числе из Сибири, спокойно убраться восвояси", — говорит Росс.

Кроме того, астролог прогнозирует, что Украина сможет уничтожить весь Черноморский флот, а также Крымский мост.

"И Крым не будет российским. Украина неожиданно для всех войдет в Крым. Правда, после этого начнется противостояние, и Путин не на шутку станет грозить ядерным оружием. Но тут же его могут свергнуть", — говорит Росс.

Ранее известный украинский экстрасенс и астролог Макс Гордеев назвал возможную дату смерти президента россии. Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет путин.