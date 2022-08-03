"Заходим в крутое затяжное пике": астролог спрогнозировала переломный момент в войне

Эксперт отметила, что желаемого россиянами захвата Киева — не будет.

Война в Украине — уже осень сильно утомила всех жителей нашей страны, однако никто не опускает руки и все безоговорочно верят в нашу победу. Однако на вопрос "когда в Украине наконец-то закончится война" все же хотелось бы знать точный ответ. Помочь в этом пытаются астрологи, тарологи и экстрасенсы, каждый из которых составляет свои прогнозы и называет возможные даты завершения боевых действий.

Астролог Анна Ефремова в своем Telegram-канале отметила, что с конца сентября 2022 года для Украины заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны. Из-за этого и наступит переломный момент в войне, когда фортуна перейдет на сторону Украины.

"Я вижу определенные изменения в многих совокупных показателях для нашей страны и могу сказать точно, что 2023 для Украины станет глотком свежего воздуха. И началом рассвета" — отметила астролог.

Также Ефремова добавила, что уже с февраля 2023 Украина попадет под благоприятное влияние Юпитера, что даст шанс одержать победу над оккупантами. При этом в это время президенту Зеленскому стоит быть очень осторожным, ведь среди его окружения соберутся предатели, которые попытаются его свергнуть. А звезды говорят, что Украина победит только в тандеме с Владимиром Александровичем.

Из приятного — 2023-2024 год станет для россии очень сложным: изоляция, бедствия, огромная вероятность военного конфликта внутри страны, экономический кризис, большая смертность. Также с 2022 года все события, которые будут происходить сильно ударят по здоровью диктатора.

"Задача Украинцев выдержать и выстоять любой ценой до февраля 2023. Те, кто не в стране, при возможности пересидите до весны 2023 , если не можете то не раньше октября-ноября возвращайтесь, это минимум. Все, кто в стране, готовимся к зиме заранее. Держитесь родные!!! Заходим в крутое затяжное пике, но это последний рывок!" — добавила астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасности, которая может возникнуть в августе в Украине. По ее словам, ожидается переломный период в войне с рф.