Экстрасенс рассказал, когда закончится война

По словам Дениса Маклашевского, все зависит от вышестоящих людей

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский дал прогноз по поводу окончания войны в Украине.

Известный экстрасенс и рунолог заявил в YouTube-канале "Мій світ", что сценариев развития военных действий в Украине очень много, и они зависят от того, как поступают политики.

Маклашевский также рассказал, когда и чем для Украины закончится война.

"Для меня победа — это когда полностью сохранение мира, и боевые действия окончательно закончены. И я ее как видел через два года, я говорю, что у каждого свое виденье победы. Украину с осени ожидает очень большая трансформация. Будут победы и поддержка материального плана", — заявил экстрасенс.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

В свою очередь астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали о скором освобождении крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам экспертов, это может произойти до конца июля.