Укр

Перелом в пользу Украины: астрологи озвучили обнадеживающий прогноз касательно войны

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астрологи озвучили прогноз для Украины на ближайший месяц
Астрологи озвучили прогноз для Украины на ближайший месяц

Астрологи заявили, что в июле существует вероятность освобождения крупных городов

В июле, как показывает положение планет и звезд, возможен переломный этап в ходе войны. Немаловажно, что преимущество будет на стороне Украины, хотя и противник не уменьшит количество обстрелов.

Как передает "Телеграф", об этом говорится в астропрогнозе на июль-2022 от астрологов Алексея и Анны Сухановых. По их словам, этот 31 день будет отличаться от предыдущих месяцев войны в Украине.

Так, астрологи склоняются к тому, что в этом месяце может сформироваться некий перелом в пользу Украины. Более того, по их словам, существует вероятность освобождения крупных городов. Вместе с тем, сообщается о возможном увеличении обстрелов, в том числе в тех городах, где было относительно спокойно. А также в прогнозе говорится о угрозе пожаров.

"Мы склоняемся к тому, что в июле военные действия ускорятся. Возможно, произойдут некие важные события, которые пока не учитываются военными аналитиками и новые события выступят "ускорителем" военных действий", — отмечают Сухановы.

По их словам, с 5 июля Украина вошла в новый астрологический период. Согласно прогнозу, ожидаются активизация боев и более динамичный ход войны. Но астрологи добавили, что, вероятно, события будут развиваться в пользу украинской стороны.

Ожидать спада военных действий, пишут Сухановы, пока не стоит.

"Данный период времени не говорит нам о том, что в стране станет спокойнее. Значительное уменьшение военных действий возможно только с осени 2022 года. Сейчас, наоборот, обстрелов может стать больше", — говорится в прогнозе.

Как ранее писал "Телеграф", известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступление в августе. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

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