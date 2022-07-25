"Картинка может и будет меняться": таролог рассказала, кто и когда победит в войне

Эксперт также рассказала, будет ли нападение со стороны Беларуси.

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова присоединилась к своим коллегам, и поделилась своим прогнозом на будущее Украины, в котором рассказала когда же закончится убийственная война.

Своим прогнозом Пасынкова поделилась в комментарии изданию "УНИАН". Таролог отметила, что несомненно победу в этой жестокой войне получит Украина, однако окончательного завершения военного противостояния придется еще подождать.

"По срокам, которые показывают карты на сегодня, мы победим через 15 месяцев с момента начала войны. Что будет дальше — нужно смотреть по месту и регулярно, так как война — это сотни тысяч решений ежедневно и картинка может и будет меняться", — рассказала таролог.

Помимо этого, Пасынкова добавила, что карты показали, что нападение на Украину со стороны Беларуси таки будет. Чтобы избежать серьезных потерь, украинские военные должны быть в полной боевой готовности.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.