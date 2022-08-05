Астролог предупредила украинцев об опасности на День независимости

Эксперт советует не посещать массовые мероприятия 24 августа.

Вопрос о том, когда же закончится война в Украине, уже полгода как остается главным на повестке дня. Найти на него ответ пытаются и украинские астрологи, экстрасенсы и тарологи, которые регулярно озвучивают свои прогнозы касательно боев, деоккупации захваченных россиянами территорий, а также в общем о судьбе Украины.

Астролог и таролог Яна Эзотеричка на своем YouTube-канале также составила прогноз на август для нашей страны, в котором рассказала о событиях, что ждут украинцев на День независимости 24 августа. Она призвала украинцев не отмечать этот важный государственный праздник, ведь россияне могут подло этим воспользоваться, поэтому массовые скопления людей желательно избегать.

"Празднования Дня Независимости 24 августа не получится, как это хотелось бы сделать раньше. В условиях войны можно очень сильно пострадать во время скопления людей" — говорит астролог.

Несмотря на это, Яна Эзотеричка отметила, что Украине выпадает карта, которая показывает, что силу на ее стороне. И с августа Украина эту силу покажет. Астролог не исключает, что сильные наступления и боевые действия могут выйти и за пределы нашей страны.

Напомним, ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.