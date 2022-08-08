Астролог спрогнозировала переломный момент в войне в Украине: "Нужно собрать всю свою волю в кулак"

Соединение планет августе несет в себе как большие возможности, так и большие разрушения.

Многие астрологи, эзотерики, тарологи и экстрасенсы отмечают, что август 2022 года — это переломный месяц в войне Украины и рф. С такой теорией согласна также и астролог Ксения Базиленко.

В комментарии для УНН, она отметила, что в августе в небе сложится очень редкое сочетание планет — Марса и Урана, а также северного узла, что существенно повлияет на обстановку во всем мире. Несмотря то, что подобное соединение несет в себе и большие разрушения для всего мира, особенно в политическом и экономическом направлениях, они очень необходимы для эволюции и дальнейшего развития мира.

"Марс – это действия и поступки, северный узел – это цель нашего развития, Уран – планета больших внезапных изменений, ведь он реформатор" — рассказала Базиленко.

На Украину это соединение планет также окажет свое влияние. Возможны обострения боевых действий, а также угрозы ракетных ударов, особенно в первой половине месяца. Поэтому астролог советует каждому собрать всю свою волю в кулак и не поддаваться на провокации, чтобы с достоинством пережить этот период

"Каждому из нас следует выбрать правильную стратегию поведения. Наши импульсивность, вспышки гнева, агрессия сейчас будут очень опасны и могут привести к тяжелым личным последствиям", — добавила эксперт.

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Напомним, ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.