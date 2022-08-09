"Нам обещают страшный суд": таролог назвала самое опасное время для Украины в августе

В победе Украины сомневаться не стоит, однако рф еще будет пытаться что-то сделать.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, которая ранее предсказала, как завершится война в Украине, составила новый прогноз для украинцев на август 2022 года. Отмечается, что в этом месяце есть очень опасный период, во время которого нужно быть максимально осторожными.

Согласно прогнозу Хомутовской, который она опубликовала в своем YouTube-канале, самый опасный период в последнем летнем месяце попал на 8-15 августа. Карты говорят, что в это время могут усилиться "прилеты", а также различные провокации со стороны россии.

"Нам обещают страшный суд, максимально сильный, причем нам дают жрицу. Жрица нам дает такую информацию, что все это делается тайно. Будут провокации, чтобы вывести Украину на переговоры", — отметила таролог.

Также Хомутовская добавила, что в Киеве и области будет сохраняться напряженная ситуация, и даже также возможны "прилеты". Поэтому стоит быть осторожнее и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.

Также напомним, что ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.