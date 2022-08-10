"Под угрозой сейчас каждый уголок": таролог предрек самый "острый" период в войне в Украине

Эксперт уверяет, что для защиты своей страны украинцем будет поступать много помощи.

Известный таролог, полуфиналист 20 сезона "Международной Битвы Экстрасенсов" Роман Шептицкий составил свой прогноз на август, котором подтвердил слова своей коллеги Людмилы Хомутовской об опасном периоде для Украины в августе 2022 года. Расклад на картах показал ему, что украинцам нужно готовиться к тому, что озлобленные своими поражениями российские захватчики будут пытаться мстить.

Свой прогноз Шептицкий опубликовал на своем YouTube-канале. Таролог отметил, что для того, чтобы "перекрыть" свои проигрыши россия будет атаковать все украинские города. И этот "острый" период припадает на даты с 9 по 12 августа.

"Сейчас мы должны быть максимально внимательными и осторожными. Враг проигрывает, он мстит за свои проигрыши. И таким образом под угрозой сейчас практически каждый уголок Украины. Также сложная ситуация сохраняется с Запорожской АЭС", — сказал Шептицкий.

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Напомним, ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.