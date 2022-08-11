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Гороскоп на 11 августа: Тельцам стоит провести время со второй половинкой, а Козерогам просто отдохнуть

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 11 августа 2022 года
Гороскоп на 11 августа 2022 года

Сегодня жизненная энергия будет на высоте, но день противоречивый, поэтому следует следить за развитием событий, чтобы не оказаться в сложной ситуации.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп обещает Овну успешный в работе день. Ожидается немало выгодных по финансам проектов. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Прекрасно развитая интуиция поможет Овнам быстро достичь своей цели. Кстати, с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот непростой день не стоит строить больших планов и начинать новые дела. Ваше материальное положение будет неустойчиво, потери в это время более вероятны, чем доходы. Лучше и вовсе отказаться на время от работы и посвятить время своему любимому человеку. Будьте щедры на презенты и приятные слова в адрес "второй половинки".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день ваша жизненная энергия повысится, появится возможность быстро решить вопросы, которые длительное время не давали покоя. Звезды советуют не упускать благоприятный период и постараться сделать реальным давно задуманное. Остерегайтесь конфликтов, держите себя в руках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Откажитесь сегодня от сидячего образа жизни, больше двигайтесь и сходите в спортзал. В этот день возможные неприятности могут быть связаны с использованием непроверенной информации. Также не давайте необдуманных обещаний. Не исключены ошибки или финансовые потери.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня на работе не обращайте внимания на любые мелочи, чтобы снизить риски и избежать непростительных ошибок. Будет довольно сложно выстраивать отношения с деловыми партнерами. Если пригласят за город или на дачу, то без раздумий соглашайтесь и наслаждайтесь отдыхом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот благоприятный день вы сможете позволить себе немного больше, чем обычно. События этого периода будут безмерно радовать вас и принесут море удовольствия. Этот день абсолютно не подходит для выяснения отношений, поэтому просто помолчите вдвоем или займитесь домашними делами. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня представителям этого знака повезет, фортуна будет на стороне творческих личностей. В это время многое из задуманного может воплотиться в жизнь и удачно реализоваться. Также сегодня отличный день для встреч и знакомств, а полученная в этот период информация будет важной и порадует вас.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

События этого дня могут неприятно удивить и даже слегка расстроить. В это время в работе прибавится забот. Не исключено, что предстоит рискнуть, это поможет существенно продвинуться вперед и достичь намеченных планов. Также сегодня могут произойти события, которые выбьют вас из колеи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня будет сложно находить взаимопонимание с родственниками и деловыми партнерами. Глушите сегодня в себе агрессию, иначе может случиться серьезный конфликт. Также важно соизмерять свои расходы с реальными доходами и возможностями и избегать сегодня неразумных и ненужных трат.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет непростой, в течение которого ваше настроение может меняться. В это время вас могут одолевать противоречивые чувства, будет сложно сосредоточиться на чем-то важном и определить для себя первоочередные задачи. Поэтому вы можете спокойно посвятить день отдыху и развлечениям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня следует во всем проявлять бдительность и серьезно относиться ко всему, что будет происходить на работе. Важно не действовать импульсивно и решать вопросы под влиянием эмоций, иначе результаты могут расстроить вас. Благоприятно сложатся встречи с родственниками и друзьями. Организуйте веселое мероприятие. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы не будете чувствовать себя уверенно. Появится необходимость в поддержке со стороны близких вам людей. Вас может ждать успех в финансовой сфере. Появится возможность увеличить доходы, получить прибыль. В работе проявляйте серьезность и скрупулезность. Вечером возможна поездка.