Гороскоп на 13 августа: Девам следует избегать любовных интриг, а Весам - самокритики

Эта суббота подходит для запусков новых проектов и ведения бизнеса

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота подходит Овнам для разного рода начинаний, старта или планирования проектов. Астрологи отмечают, что фортуна улыбнется целеустремленным и активным представителям этого знака Зодиака. Чтобы повысить свою продуктивность и энергетический запас в этот день, стоит заняться дыхательными упражнениями. Кстати, с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцы станут более проницательными. Ночные светила помогут представителям этого знака Зодиака читать людей, словно открытую книгу, и лучше разбираться в их мотивах в той или иной ситуации. Для обретения счастья сегодня следует прислушаться к интуиции — она подскажет верный путь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня астрологи предупреждают, что люде этого знака Зодиака могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Эксперты рекомендуют в этом случае никого не осуждать. Сегодня лучше помогать окружающим и стараться поддерживать близких и друзей эмоционально, психологически.

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота 13 августа — очень позитивный, благоприятный и продуктивный день для Раков. Сегодня представители этого знака Зодиака смогут найти для себя вдохновение, узнать что-то интересное об окружающем мире и о близких людях. В такие дни возможны новые приятные знакомства. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В любви Львам сегодня важно запастись терпением, поскольку ночные светила могут проверить вас на прочность. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака побольше общаться с людьми, чтобы не упустить пару-тройку приятных сюрпризов. Есть большая вероятность встретить вторую половинку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи настойчиво советуют Девам избегать любовных интриг в этот день. Сегодня под их влиянием можно забыть о своих обязанностях, допустить роковую ошибку или стать жертвой манипулятора. К тому же в эту субботу не стоит терять бдительность. Постарайтесь следовать правилу золотой середины.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Многие Весы в эту субботу будут демонстрировать ворчливое настроение. Под "горячую руку" может попасть близкое окружение, однако если рядом не найдется подходящей жертвы, люди этого знака Зодиака направят весь негатив на свою персону, занявшись чрезмерной самокритикой. Постарайтесь лучше сосредоточиться на работе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эта суббота у Скорпионов пройдет на гребне удачи. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака действовать только согласно своим убеждениям, внутренним принципам. Именно убежденность в своей правоте поможет Скорпионам в самых сомнительных ситуациях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День идеально подходит для амбициозных представителей этого знака Зодиака. Любые начинания в эту субботу будут иметь поддержу ночных светил. Сегодня астрологи советуют заняться запуском новых проектов, посещением собеседований, назначением встреч. Так можно воплотить профессиональные мечты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вполне возможно, отмечают астрологи, что в эту субботу Козероги могут стать для кого-то примером для подражания. Этим счастливчиком может стать человек любого возраста и социального статуса. Сегодня благоприятный день для романтики, общения с родственниками, развлечений с друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи предупреждают, что любые опрометчивые поступки Водолеем до добра не доведут. Лучше заранее все обдумывать, чтобы в итоге получилось что-то хорошее. Также людям этого знака Зодиака стоит иметь в запасе план "Б" на случай форс-мажоров. Поддерживать звезды сегодня будут смелых людей. Добавим, что Водолеям в августе улыбнется удача в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хорошая суббота у Рыб для работы и ведения бизнеса. Астрологи прогнозируют, что сегодня людей этого знака Зодиака может ожидать карьерный рост, большая прибыль, заманчивые предложения. Однако не стоит в этот день быть жадными, чтобы удача не отвернулась от вас в нужный момент.